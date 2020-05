O Google está ajudando você a se distanciar socialmente da Realidade Aumentada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Manter os seis ou dois metros de distância de outras pessoas é difícil. O Google está tentando aliviar um pouco essa miséria com uma ferramenta experimental de realidade aumentada.

O Google Sodar , como é conhecido, é um aplicativo baseado na Web projetado para usar a Realidade Aumentada para ajudar você a ficar a uma distância saudável de outras pessoas, exibindo um limite virtual no mundo ao seu redor.

Como a lente do Snapchat , essa nova ferramenta simplesmente coloca uma representação AR da distância mínima no quadro, incentivando você a dar espaço suficiente aos outros.

Sodar - use o WebXR para ajudar a visualizar as diretrizes de distanciamento social em seu ambiente. Usando o Sodar em dispositivos móveis suportados, crie um anel de realidade aumentada de dois metros em torno de você. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk - Experiências com o Google (@ExpWithGoogle) 28 de maio de 2020

O limite virtual da Sodar foi projetado para se mover como você faz, o que significa que funcionará perfeitamente para mantê-lo seguro enquanto estiver andando. A desvantagem é que ele funciona usando o Google Chrome no celular e requer a tecnologia WebXR, disponível apenas em telefones Android mais recentes, que executam a versão correta do Android e Chrome.

Sodar está, é claro, nos estágios iniciais - por isso não é aberto a todos. Faz parte do Experiments with Google , uma divisão que regularmente se interessa por aplicativos de acesso antecipado. Esperamos vê-lo ganhar mais tração e um lançamento mais amplo no futuro próximo.

Enquanto isso, para experimentar o Sodar, basta acessar o site do telefone e clicar para iniciá-lo no Chrome.