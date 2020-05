Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Gmail tem várias opções de configurações, embora você não saiba, pois a maioria delas está oculta e leva vários cliques ou toques para acessar. Mas o Google está lançando uma atualização para o Gmail que deve mudar tudo isso - ou pelo menos tornar mais rápido o acesso às principais opções de configurações.

O Google está lançando uma atualização para o Gmail que apresenta um menu de configurações rápidas. Ele mostra opções de configurações selecionadas para ajustar a aparência da sua caixa de entrada. Ele aparecerá na seção superior direita da janela do Gmail e funcionará sem exigir que você saia da página.

Opções do menu de configurações rápidas do Gmail

O menu de configurações rápidas mostra as seguintes opções de configurações no lançamento:

Altere a densidade das informações exibidas entre padrão, confortável ou compacto. Escolha quais emails você deseja que sua caixa de entrada priorize. Adicione um painel de leitura para exibir o conteúdo de um email sem abri-lo. Mude o seu tema do Gmail.

Para alterar configurações mais avançadas do Gmail, como sua resposta de férias, você ainda precisará acessar a lista completa de configurações do Gmail. Mas o Google está adicionando um link para todas essas opções de configuração diretamente na parte superior do menu de configurações rápidas.

A atualização do Gmail que traz o menu de configurações rápidas chegará automaticamente à sua conta e será ativada automaticamente. O lançamento foi iniciado para contas pessoais do Gmail e para usuários selecionados do G Suite.