As Mensagens do Google podem oferecer criptografia de ponta a ponta no RCS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O RCS é anunciado como a próxima geração de mensagens, trazendo uma variedade de recursos avançados para as mensagens que você não recebe atualmente no SMS normal. Ao contrário do serviço iMessage da Apple, que existe há muitos anos, o Google não possui um sistema padronizado no Android por vários motivos.

O Google Messages - o aplicativo que fornece serviços de mensagens SMS e MMS - introduziu mensagens RCS ( rich communication services ) nos últimos 12 meses. O aplicativo foi desenvolvido para um aplicativo de mensagens universal, cobrindo todas as bases, para que você possa enviar mensagens SMS, MMS ou RCS a partir de um aplicativo.

Em uma nova versão não lançada desse aplicativo, foram descobertos detalhes sugerindo que o Google adicionará criptografia a esse serviço, o que significa que essas mensagens são protegidas por transmissão. Isso deve ser esperado - e é algo que o iMessage da Apple já oferece.

Detalhado pelo 9to5Google, o site divide as sequências de códigos encontradas no aplicativo não lançado do Google Messages, sugerindo que pode haver proteções extras se você permitir que outros aplicativos acessem suas mensagens. Isso significa que você é alertado para o fato de que o que você pensou serem mensagens criptografadas pode estar se movendo para um ambiente não criptografado.

Por que tudo isso importa? Criptografia é tudo sobre como manter seus dados seguros. Embora a criptografia esteja frequentemente associada a manter as informações em segredo, não é difícil imaginar uma situação em que você precise comunicar informações seguras - como detalhes bancários - com um contato. A criptografia garantirá que as mensagens não possam ser invadidas por outro aplicativo ou enquanto estiver em trânsito e que alguém tenha acesso a essas informações. Também deve significar que o Google não tem acesso ao conteúdo dessas mensagens.

Embora a criptografia para bate-papos emoji com seus amigos provavelmente não importe, o que isso pode indicar é uma maior integração desse tipo de tecnologia com outros parceiros. A ativação do sistema de mensagens RCS com as empresas fazia parte do esquema original do serviço, portanto, você precisa saber que você e eles estão protegidos com suas informações.

Obviamente, o RCS é um serviço de dados; portanto, para usá-lo, você precisa ter uma boa conexão com a Internet no telefone. Atualmente, ao usar o Google Messages for RCS, você poderá entrar em bate-papo ao vivo com alguém quando estiver online, mas se ele não tiver conexão de dados, às vezes, as mensagens não serão entregues conforme o esperado.

O que não está claro no momento é como isso pode funcionar entre aplicativos diferentes. Existem vários aplicativos que oferecem mensagens, com muitos - como a Samsung - usando seu próprio aplicativo por padrão. Não sabemos se haverá integração de criptografia entre esses aplicativos diferentes. Pode ser que todos precisem usar o próprio aplicativo do Google para obter essa segurança.