Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está facilitando para os usuários do Google Maps encontrar informações sobre a acessibilidade dos locais antes mesmo de sair de casa.

A empresa está permitindo que os usuários ativem um recurso "Lugares acessíveis" no aplicativo que exibirá as informações de acessibilidade para cadeiras de rodas de maneira mais óbvia no Maps.

Depois de ativada, as empresas e locais de interesse que possuem instalações acessíveis a cadeiras de rodas serão marcados claramente com um ícone de cadeira de rodas e informações adicionais sobre o que está disponível. Isso inclui se o local possui assentos acessíveis, banheiros ou estacionamento para cadeiras de rodas.

Esse tipo de informação está disponível há algum tempo, mas estava anteriormente oculto e enterrado no menu do local.

Para usar o recurso "Lugares acessíveis", primeiro é necessário ativá-lo. Abra o Google Maps no seu telefone, clique no ícone do seu perfil, role para baixo até as configurações, clique em "configurações de acessibilidade" e ative-o.

Você verá um ícone de cadeira de rodas próximo a qualquer lugar com recursos acessíveis e, se clicar no local, verá mais informações sobre quais recursos estão incluídos.

O Google espera não apenas tornar mais fácil para os usuários encontrarem essas informações de acessibilidade no Google Maps, mas também esperar que mais pessoas contribuam para isso. Outra atualização está chegando para permitir que os usuários do iPhone adicionem mais facilmente informações de acessibilidade ao lado de seus colegas do Android.

Mais de 120 milhões de usuários postaram esse tipo de contribuição no Google Maps nos últimos anos e a empresa espera que mais pessoas se envolvam para melhorar a experiência de todos.

O Google tem um guia sobre como adicionar informações de acessibilidade, se você quiser ajudar a contribuir.

Diz-se que esse recurso de lugares acessíveis está sendo implementado para usuários na Austrália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. O suporte para outros países seguirá em breve.