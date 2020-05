Como a próxima atualização do Google Chrome melhorará sua privacidade e segurança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está fazendo algumas alterações na maneira como determinadas configurações são tratadas no Chrome. O objetivo é facilitar o acesso às configurações de segurança e privacidade e, assim, oferecer mais oportunidades de controlar sua segurança online.

Como muitos outros aplicativos populares, as configurações do Chrome cresceram exponencialmente nos últimos anos. A desvantagem, é claro, é que as coisas se tornam mais complicadas.

Então, o Google reorganizou várias opções. Os novos recursos serão lançados nas versões para desktop do Chrome nas próximas semanas.

Agora existe um novo ícone de quebra-cabeça para extensões, levando a uma nova interface para extensões. A idéia por trás disso é arrumar a barra de ferramentas bagunçada das extensões (bem, fica bagunçada se você tiver muitas extensões), mas você ainda pode fixar seus favoritos como ícones separados, assim como você pode fixar coisas na barra de ferramentas em aplicativos como o Microsoft Office , por exemplo.

Agora, os dados de navegação claros foram movidos para o topo da seção Privacidade e segurança, porque é o recurso que as pessoas mais usam. Os cookies de terceiros também agora estão bloqueados no modo anônimo.

As Configurações do site agora facilitam a visualização do acesso de sites específicos a sua localização ou microfone e também se eles podem enviar notificações.

As pessoas foram reorganizadas - embora chamá-lo de "você e o Google" não seja tão intuitivo. em qualquer caso, você pode ver facilmente quais dados estão sendo sincronizados.

Originalmente uma extensão do Chrome separada , o Google Password Checkup do Google agora está integrado ao navegador como Safety Check, para que você possa ver se suas senhas foram comprometidas e atualizá-las facilmente. Outras novas opções de segurança informam se o Chrome está atualizado e se as extensões são legítimas e ajudam a solucionar essas situações se houver problemas.

Existem também outros dois novos recursos de segurança importantes. O Google diz que estas são ativas por enquanto. A Navegação segura aprimorada, como o Google chama, é essencialmente uma versão do Chrome de um programa antivírus. O Chrome verificará páginas e downloads de forma proativa para ver se eles são arriscados, incluindo ficar de olho em phishing e malware. Naturalmente, o Google coletará essas informações. É outro sinal de que o Google vê o Chrome como uma plataforma em si, rodando sobre Windows, macOS ou Chromebooks.

O segundo serviço de segurança é chamado DNS Seguro. DNS significa Sistema de Nomes de Domínio e esse novo recurso garante a etapa em que o navegador consulta o servidor de um site antes de carregar na tela. Essencialmente, isso deve impedir que você acabe em um site de phishing desonesto, porque você tomou uma decisão errada.