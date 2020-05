Como ativar o modo escuro do aplicativo do Google no iPhone e Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O aplicativo do Google está sendo atualizado para oferecer um modo escuro. Usuários de Android e iOS perceberão a nova opção até o final de maio.

Lembre-se de que o Google implementou modos escuros em todos os aplicativos no ano passado, incluindo Gmail , Google Calendar e Google Fit. E o iOS e o Android começaram a suportar o modo escuro no nível do sistema no ano passado. De qualquer forma, veja como ativar o modo escuro do aplicativo do Google.

Instale ou atualize para a versão mais recente do aplicativo móvel do Google. Quando a nova atualização chegar, o aplicativo usará automaticamente o tema padrão do seu sistema operacional. Portanto, se seu iPhone ou Android estiver definido como um modo escuro em todo o sistema, o aplicativo do Google aparecerá escuro.

Você também poderá alternar manualmente entre o modo claro e escuro nas configurações do aplicativo do Google. Portanto, usuários com telefones mais antigos ou com sistemas operacionais mais antigos provavelmente precisarão usar essa rota. Quando o novo modo escuro está disponível para o aplicativo do Google instalado no seu dispositivo iOS ou Android, o 9to5Google disse que você pode ver uma notificação pop-up na tela.

A partir de hoje e totalmente implementado nesta semana, o modo escuro agora está disponível para o Google App no Android 10 e iOS 12/13. Por padrão, o Google App refletirá as configurações do sistema do seu dispositivo no Android 10 e iOS 13. Se estiver definido como um tema sombrio, o aplicativo estará no modo escuro…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt - Google SearchLiaison (@searchliaison) 19 de maio de 2020

O Google disse que o recurso começará a ser lançado a partir de 18 de maio, mas não estará disponível globalmente até o final de maio.