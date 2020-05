Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está atualizando seu navegador Chrome com um novo recurso de agrupamento de guias, para que você possa organizar melhor dezenas de guias abertas.

A qualquer momento, você pode ter várias guias do Chrome abertas. Quanto mais você tem, mais difíceis se tornam para ler, gerenciar, usar e assim por diante. Mas imagine se você pudesse classificá-los em grupos. Enter: o novo recurso de agrupamento de guias do Chrome. Agora você pode criar um grupo clicando com o botão direito do mouse em uma guia e atribuindo a ele um nome e uma cor personalizados. Você verá a cor do grupo em todas as guias.

É assim que o recurso se parece e funciona (clique na galeria):

1/3 Google

Você também pode arrastar guias entre grupos para alterar facilmente a organização.

Clique com o botão direito do mouse em uma única guia Selecione a opção "Adicionar guia ao grupo" Ao criar um novo grupo, você pode atribuir um nome e cor a ele Para mover uma guia para um grupo diferente depois, basta arrastar e soltar.

O Google planeja lançar o agrupamento de guias para usuários do navegador Chrome que executam máquinas ChromeOS, Windows, Mac e Linux. O lançamento será lento. Se você deseja começar a usar o recurso agora, atualize para a versão beta mais recente do Chrome aqui e reinicie o navegador.