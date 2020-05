Em breve, o Google Duo poderá suportar até 32 pessoas em uma ligação em grupo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que o Google está trabalhando para expandir a ocupação máxima do Google Duo .

Com mais demanda por aplicativos de videochamada no momento, todo mundo está concorrendo com as equipes Zoom e Microsoft . Google não é diferente.

A empresa apenas recentemente expandiu o limite de associação ao grupo, mas agora pode estar fazendo isso novamente. O Google informou à Polícia Android que está trabalhando na atualização do Google Duo para dar suporte a 32 pessoas em chamadas. Embora quando isso aconteça ainda não esteja claro.

O Google abriu recentemente o Google Meet - seu serviço de reunião virtual mais centrado nos negócios - para até 250 pessoas . Mas essa mudança iminente para o Google Duo também o tornará mais acessível e útil para o usuário médio.

O Google Duo é uma experiência muito mais pessoal, criada para ajudar a manter amigos e familiares em contato. Recursos como a capacidade de enviar notas com texto e rabiscos, efeitos de realidade aumentada e a capacidade de tirar fotos juntos tornam o Duo mais jovial.

Para aqueles que sentem falta de seus entes queridos, o Duo também possui um modo familiar que inclui efeitos divertidos, máscaras e um design de interface do usuário criado para impedir que você termine acidentalmente a ligação também.