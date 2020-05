Os aplicativos de transporte liderarão o caminho nos deslocamentos pós-bloqueio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Seu aplicativo de transporte favorito pode ajudar a viajar com mais segurança nos deslocamentos pós-bloqueio. Confirmado por Grant Shapps, Secretário de Transporte, no briefing de Downing Street em 9 de maio de 2020, o governo do Reino Unido está trabalhando com o setor de tecnologia para destacar a aglomeração no transporte para mudar a maneira como as pessoas se deslocam.

O Departamento de Transporte se reuniu com empresas de tecnologia, incluindo Google, Microsoft, Citymapper, Zipabout e Trainline "para explorar como a tecnologia pode ajudar a aliviar a superlotação e reduzir o risco de um segundo pico nos casos de coronavírus".

Pensa-se que o novo normal para os passageiros do Reino Unido envolva viagens surpreendentes para o trabalho, para evitar aglomerações nos transportes públicos, com o objetivo de tornar as viagens mais seguras.

Embora os detalhes não tenham sido revelados, é provável que esses aplicativos usem dados na rede de transporte para indicar o quão ocupadas as rotas dos passageiros. Já existem muitos dados acessíveis para esses tipos de serviços, mas se o seu aplicativo favorito puder alertá-lo de aglomerações para ajudar a evitar essas multidões, a experiência poderá ser mais segura e agradável.

Serviços como o Citymapper já oferecem sugestões de rotas alternativas com base em quanto tempo uma viagem pode levar. Atualmente, essas alternativas não levam em consideração a aglomeração em si, mas pode ser que, nos momentos em que os ônibus ou os Tubos estejam começando a parecer ocupados, veremos mais recomendações para caminhar.

Para uma cidade como Londres, caminhar pode levá-lo ao seu destino tão rápido quanto uma curta viagem de metrô. Também é provável que esses serviços se expandam para cobrir itens como scooters elétricos, se forem legalizados seguindo os planos de avaliação acelerada do governo .