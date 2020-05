Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está atualizando sua ferramenta de reconhecimento de imagem, o Google Lens, para ajudá-lo a aprender a pronunciar palavras. Talvez ainda mais impressionante, agora você pode copiar notas manuscritas para o seu computador. Veja como os novos recursos funcionam.

Se você estiver com problemas para aprender a pronunciar uma palavra, o Google Lens reproduzirá a pronúncia nos alto-falantes. Você já pode usar o Lens para traduzir palavras em mais de 100 outros idiomas, simplesmente apontando a câmera para o texto. Agora, você pode usar o Lens para praticar a pronúncia. Apenas tire uma foto, selecione o texto com Lente e toque no novo botão Ouvir para ouvir em voz alta.

Você já pode usar o Google Lens para copiar e colar rapidamente texto de anotações em papel, mas agora, quando você seleciona texto com o Lens, pode tocar em "copiar no computador" para colá-lo rapidamente em outro dispositivo conectado ao navegador Chrome. Para começar, basta abrir o Google Lens no seu smartphone e apontar para a nota que deseja transferir para um dispositivo. Uma bolha deve aparecer embaixo da escrita.

Clique no balão e a imagem congelará nas palavras, enquanto exibe resultados de pesquisa relacionados na parte inferior da tela. Uma vez focado nas palavras, basta tocar em uma palavra e ela deve ficar destacada como se você estivesse tentando copiar o texto em um dispositivo. Depois de destacar a palavra, você verá opções para copiar texto, copiar para o computador e ouvir na parte inferior do dispositivo.

Em seguida, clique em colar onde deseja colocar o texto e ele deve aparecer lá. Copiar para o computador copiará o texto para um computador em que você esteja conectado com a mesma Conta do Google, para que você possa alternar para esse dispositivo e colá-lo onde quiser. Obviamente, se você estiver escrevendo em letras cursivas desleixadas, o texto pode não parecer perfeitamente correto, mas descobrimos que funcionou muito bem quando imprimimos ordenadamente.

Para usar os novos recursos do Google Lens, você precisará do aplicativo Google Lens no Android ou os usuários do iPhone poderão acessá-los através do aplicativo Google para iOS. O recurso de pronúncia ainda não foi lançado para usuários do iOS, mas será lançado em breve.