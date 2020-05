O aplicativo Read Along do Google ajuda a ensinar as crianças em casa a ler

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está lançando um novo aplicativo educacional para crianças usarem em todo o mundo.

Em 2019, o Google lançou um aplicativo Android chamado Bolo na Índia para ajudar as crianças em idade escolar a aprender a ler. Agora está lançando o aplicativo globalmente em 180 países e chamando de Read Along . Ele usa a tecnologia de reconhecimento de texto e fala do Google para guiar as crianças pelas atividades de leitura do aplicativo. O aplicativo suporta nove idiomas, incluindo inglês, espanhol, português e hindi.

1/3 Google

O Read Along tem um "amigo de leitura no aplicativo" chamado Diya, que oferece às crianças um feedback encorajador ao longo do caminho. As crianças também podem pedir ajuda a Diya a qualquer momento para pronunciar uma palavra ou sentença. O aplicativo também funcionará offline, mas você precisa se conectar ao Wi-Fi para fazer o download de novo conteúdo. A análise dos dados de voz do Read Along ocorre no dispositivo, e o aplicativo não requer login, veiculação de anúncios ou compras no aplicativo.

Veja como o Google descreve o Read Along:

O Read Along é um aplicativo de leitura gratuito para Android que ajuda as crianças a se divertirem enquanto aprendem a ler. O Read Along tem um parceiro de leitura no aplicativo que ouve seus jovens alunos lerem em voz alta, oferece assistência quando eles lutam e os recompensa com estrelas quando se saem bem - orientando-os à medida que progridem. Funciona melhor para crianças que já possuem algum conhecimento básico do alfabeto. Após o download inicial, o aplicativo funcionará offline com segurança.

Devido à pandemia do COVID-19, muitos alunos estão aprendendo inteiramente em casa, portanto, recursos interativos e modernos como o Read Along são certamente úteis para os pais que podem estar lutando para fazer malabarismos no trabalho e ensinar seus filhos a ler.