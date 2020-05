Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Authenticator, um aplicativo de autenticação, foi atualizado pela primeira vez em anos.

Agora, os usuários do autenticador podem transferir facilmente suas contas entre dispositivos sem precisar transferir códigos manualmente ou desativar e reativar a autenticação de dois fatores em cada conta. Esta atualização adiciona uma função de importação / exportação que permite escolher contas por meio de uma simples leitura de código QR. Lembre-se de que Authy, um aplicativo de autenticação concorrente, oferece um recurso semelhante há bastante tempo.

Outra mudança importante envolve a interface do aplicativo, para que ele possa trabalhar com telas maiores. O aplicativo agora se ajusta automaticamente para telas mais novas com proporções de 16: 9. Ele também adiciona um modo escuro para telas OLED, além de que a interface do usuário agora é compatível com os padrões do Material Design 2 do Google.

Aqui está o changelog completo para a atualização:

- Gere códigos de verificação sem uma conexão de dados

- O Google Authenticator funciona com muitos provedores e contas

- Suporte para Android Wear

- Tema escuro disponível

- Configuração automática via código QR

O aplicativo Google Authenticator para Android não é atualizado desde 2017, enquanto a versão iOS do aplicativo não é atualizada há mais de um ano. Esta nova atualização para o Authenticator agora está disponível para usuários do Android, mas o aplicativo iOS também deve receber uma atualização.

Entramos em contato com o Google para um comentário e esperamos relatar em breve.