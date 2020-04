Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google teve uma ampla variedade de soluções de vídeo e bate-papo ao longo dos anos, muitas descontinuadas e muitas sobrepostas em suas ofertas.

A seleção atual é Google Meet, Google Hangouts e Google Duo. Mas qual aplicativo você deve usar e o que eles oferecem? Estamos orientando você pelas diferenças para ajudá-lo a decidir.

O Google Meet teve uma alteração de nome, anteriormente conhecida como Google Hangouts Meet. É a solução de videoconferência de grupo empresarial que o Google oferece. Está disponível para todos os usuários do G Suite, ou seja, empresas ou escolas que pagam pelos serviços do Google para seus usuários. É, essencialmente, a versão do Zoom do Google, que vem em três camadas para corresponder aos níveis do G Suite - Básico, Comercial e Empresarial. Você pode acessá-lo em meet.google.com .

O Google Meet fica ao lado do Google Chat como parte da solução de comunicação projetada para empresas, com o Google Chat sendo uma alternativa a um serviço como o Slack. Compreender o Google Meet e o Google Chat é mais fácil quando você considera os nomes anteriores - Google Hangouts Meet e Google Hangouts Chat. Essencialmente, são versões adultas do Google Hangouts, que é a solução do consumidor. Você pode acessar o bate-papo no chat.google.com .

O Google Meet é sobre videoconferência em larga escala. No nível Básico, você recebe suporte para até 100 participantes, mas há suporte para até 250 participantes ou 100.000 espectadores em uma transmissão ao vivo no nível superior da Empresa.

O Google adicionou funções ao Google Meet para torná-lo mais amigável ao consumidor, adicionando controles, uma visualização de galeria, opções mais avançadas de compartilhamento de tela, incluindo guias individuais do Chrome - embora alguns desses controles não sejam tão granulares quanto o Zoom quando se trata de participante controle e compartilhamento de tela.

O Google defende o ângulo de segurança, no entanto, dizendo que é criptografado na transmissão e criptografado quando salvo no Google Drive. Ele suporta vídeo até 720p e qualquer pessoa com uma conta do Google pode participar de um Google Meet.

O Google Meet é executado em um navegador sem a necessidade de plug-ins ou aplicativos de desktop. Existem aplicativos para dispositivos Android e iOS. O Google diz que rodar em navegadores comuns o torna mais seguro.

O Google Meet está disponível para usuários do G Suite, a partir de US $ 6,60 / US $ 6 por mês por usuário para Basic, US $ 9,20 / US $ 12 por mês para empresas ou US $ 20 / US $ 25 por mês para empresas.

O Hangouts do Google foi anunciado em 2013, saindo do Google+. Há muito que está integrado ao Gmail e a outros aplicativos do Google como uma ferramenta de comunicação, acompanhada pelo Google Hangouts Meet e Chat do Hangouts, para clientes do G Suite, que agora são executados sem o Hangouts no nome, sugerindo que o Hangouts será desativado em breve. O serviço pode ser acessado em hangouts.google.com .

As conversas sobre a transição do Google Hangouts para o Google já existem há vários anos, com muita conversa sobre o encerramento do Hangouts em 2020 para abrir caminho para o surgimento de outras soluções de consumo. É o que o Hangouts é e continua sendo: uma ferramenta gratuita de vídeo e bate-papo para os titulares de contas do Google, ainda integrada ao Gmail e permitindo chamadas para computador com ou sem vídeo.

Enquanto o Google estava sendo posicionado como uma ferramenta de conversa por SMS, a ascensão do Messenger - com suporte para RCS - viu isso emergir como o lugar natural do Google para "bate-papo", mas o Hangouts ainda funciona como uma solução de bate-papo em grupo para muitas pessoas.

O apelo do Hangouts veio principalmente da fácil integração com outros produtos do Google e da visibilidade persistente no Gmail, além do acesso ao histórico sincronizado entre dispositivos, o que significa que o Hangouts pode oferecer conversas sincronizadas em vários dispositivos ou plataformas.

Ele suporta videochamadas para até 10 pessoas para usuários pessoais, chamadas telefônicas por meio do aplicativo de discagem do Hangouts e mensagens para até 150 usuários, que podem ser acessadas por meio de um navegador ou aplicativos em dispositivos móveis. Como o FaceTime da Apple, os usuários podem ser contatados usando o Hangouts por meio de um endereço de e-mail.

O Hangouts está disponível por meio de um navegador e há aplicativos para Android e iOS.

O Hangouts do Google é gratuito. Tudo o que você precisa é de uma conta do Google para fazer login.

O Google Duo foi anunciado em 2016 como um equivalente ao FaceTime da Apple, empurrado como um aplicativo de videochamada de pessoa para pessoa. Ele tem uma aparência muito mais pessoal do que o Hangouts ou o Meet. Você pode acessar o Duo em duo.google.com .

O Google Duo vem ganhando popularidade como um aplicativo universal de videochamada - compatível com dispositivos Android e iOS (e também através de navegadores) - tornando-o uma solução ideal para videochamadas do Android para iPhone no lugar do FaceTime.

O Google Duo permite fazer chamadas de voz ou vídeo aos contatos por meio de números de telefone ou endereços de e-mail. Você pode deixar mensagens de vídeo para quem não pode atender a essas chamadas, o que torna muito diferente dos Hangouts e Atende. Não há suporte para mensagens de texto.

Embora tenha sido projetado principalmente para chamadas pessoais, o Duo oferece suporte a grupos de até 12 pessoas. Há um modo de pouca luz que aumentará seu vídeo usando a IA e o Google anunciou novos codecs de vídeo para melhorar a qualidade das videochamadas Duo. Ele também suporta funções de AR para os chamadores usarem.

O Duo também possui um recurso chamado Knock Knock, que é onde o vídeo é mostrado para a pessoa para quem você está ligando quando o telefone está tocando. É como ter alguém à sua porta.

O Google Duo está disponível em um navegador e em aplicativos Android e iOS.

O Google Duo é gratuito, você só precisa de uma conta do Google.

Embora o Google pareça ter muitos produtos sobrepostos, na verdade é muito simples quando você dá um passo atrás. Se você deseja fazer uma videochamada com amigos a partir do seu telefone, o Google Duo é o caminho para fazê-lo. É ótimo para comunicação pessoal e divertido de usar, com suporte para pequenos grupos. O Duo anda de mãos dadas com o Messenger, a solução de bate-papo do consumidor que suporta SMS e RCS.

Para grupos maiores, o Google Meet é mais sofisticado que o Hangouts, e esses usuários do G Suite agora descobrirão que o Meet substituiu o Hangouts em coisas como o Gmail. Embora o Meet não seja tão adepto quanto o Zoom, ele está evoluindo rapidamente. O Bate-papo do Google está disponível para usuários do G Suite para mensagens em equipe, mas não foi projetado para uso do consumidor.

O Hangouts sobrevive como uma sobreposição ímpar no meio. Com o nome retirado de Meet and Chat, o Hangouts agora é apenas uma reserva para usuários que não são do G Suite, ou seja, aqueles que possuem uma conta do Google. Ele ainda é capaz de fazer videochamadas e bate-papos em grupo a partir de um aplicativo, mas a experiência não é tão refinada quanto qualquer outra solução. Realmente parece que o Hangouts já teve seu dia e os usuários serão otimizados para os outros dois serviços.