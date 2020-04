Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está tentando impedir o aumento estratosférico do Zoom , oferecendo sua própria solução de reunião on-line em grande escala, o Google Meet, para todos com uma conta do Google. A partir de 4 de maio, o Google permitirá o acesso ao Meet a todos os titulares de contas do Google para ajudá-los a manter contato.

O Meet é normalmente reservado para usuários do G Suite pago - a solução do Google para empresas e educação - mas para ajudar as pessoas a manter contato, a empresa está disponibilizando-a para qualquer titular de conta do Google até 30 de setembro de 2020. Espera o lançamento a ser concluída em meados de maio. O Google confirmou que está vendo 100 milhões de usuários diários para o Meet e, desde janeiro, o pico de usuários do Meet aumenta 30 vezes.

O que isso significa? Isso significa que você obtém muitos dos benefícios que tornaram o Zoom tão popular, incluindo videoconferência para até 100 participantes, a capacidade de agendar essas reuniões e a capacidade de compartilhar sua tela - o que é ótimo para testes .

Mas o Google está realmente interessado em aumentar a segurança do Google Meet, após críticas generalizadas à plataforma do Zoom. Isso significa que as reuniões são criptografadas na transmissão e armazenadas no Google Drive. As identificações e senhas das reuniões são complexas e aleatórias e o host possui muitos controles para impedir o Zoombombing, ou Meetbombing, se você preferir.

O Google Meet normalmente tem um prazo de 60 minutos nas reuniões para o produto gratuito, mas esse prazo foi suspenso até 30 de setembro. Quer assistir a uma maratona de filmes da Marvel com seus amigos? Você pode ter um Google Meet 24 horas por dia.

Recentemente, o Google adicionou alguns dos recursos mais solicitados para o Meet, incluindo uma exibição lado a lado para até 16 pessoas em uma tela - muito Zoomy - a capacidade de apresentar uma única aba do Chrome em vez de toda a área de trabalho, um modo de pouca luz com inteligência artificial para melhorar a aparência do seu vídeo com pouca iluminação e cancelamento de ruído e eliminar o ruído de fundo.

A única coisa que você precisa para começar a usar o Google Meet é uma conta do Google. Você poderá usar o Google Meet por meio do navegador da área de trabalho ou por aplicativos dedicados para Android e iOS, sem a necessidade de plug-ins, que o Google novamente diz que o tornam mais seguro.

A disponibilidade de contas individuais será lançada até maio e, para começar, tudo o que você precisa fazer é ir até o meet.google.com .

Porém, não são apenas as pessoas que estão acessando o Google Meet. O Google também está disponibilizando todas as funções de nível superior para os assinantes do G Suite, o que significa que as pessoas no pacote Básico ou Comercial terão acesso aos recursos no nível Enterprise.

Para as empresas fora do G Suite, o Google está lançando um novo pacote - G Suite Essentials - que lhe dará acesso a funções avançadas do Meet, como discagem telefônica e hospedagem de reuniões em larga escala, para dar suporte às empresas. O G Suite Essentials também será gratuito até setembro.