O Google sabe que todos estamos passando por momentos difíceis. Para ajudar a aliviar a miséria, a empresa está trazendo de volta alguns de seus populares Jogos de Doodle .

Visite a página inicial do Google e clique no Doodle atual e você será direcionado para uma página dedicada aos populares do arquivo. Nas próximas duas semanas, o Google adicionará regularmente Doodles antigos para jogar.

Atualmente, existem dois Doodles para entretê-lo, incluindo o jogo Coding for Carrots de 2017. Este é um ótimo jogo para pessoas pequenas, pois ensina às crianças o básico da programação, exigindo que os usuários adicionem comandos simples para enviar um coelho em uma determinada direção para colete cenouras.

O segundo Doodle também vem de 2017 e permite que você balance um taco de críquete enquanto joga como críquete. Esta foi uma celebração do Troféu dos Campeões da ICC 2017 e é muito divertida para os amantes de críquete.

Não sabemos ao certo quais outros jogos do Doodle do Google provavelmente aparecerão, mas houve muitos jogos bons nos últimos anos.

Nós gostamos dos Doodle Fruit Games de 2016 , o Google Doodle dos Namorados Pangolin Love de 2017 , o brilhante tema de Halloween de 2016 e até o incidente de Roswell que apareceu em 2013.