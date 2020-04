Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Meet está sendo atualizado para incluir uma visualização de galeria semelhante ao Zoom , embora o Zoom ainda mostre mais participantes do que o Meet agora.

Embora você pudesse ver apenas quatro pessoas por vez, o Meet introduziu um novo layout lado a lado, permitindo que você veja 16 participantes de uma vez. O novo recurso, anunciado no início deste mês, entrará em operação "gradualmente" em todo o mundo a partir de 22 de abril, segundo o Google . O Verge disse que o recurso deve estar disponível para todos até o final de abril.

Lembre-se de que é possível ver até 49 pessoas ao mesmo tempo no Zoom (se sua máquina aguentar a carga).

Vá para o Meet em um navegador da web Clique em Participar ou iniciar uma reunião. Para criar um apelido para sua reunião, insira um apelido. Clique em Continue. Clique em Ingressar agora. Para adicionar alguém a uma reunião, escolha uma opção: Clique em Copiar informações de ingresso e cole os detalhes da reunião em um email ou outro aplicativo, ou clique em Adicionar pessoas, selecione um nome ou insira um endereço de email e clique em Enviar convite. Na seção Chamada, digite um número de telefone e pressione Chamar.

O Google Meet também está sendo atualizado para melhorar a qualidade do vídeo com pouca iluminação, a capacidade de filtrar o ruído de fundo e a opção para os usuários apresentarem uma única guia do Chrome. O último recurso está sendo lançado agora, enquanto o modo de pouca luz está ativo para usuários móveis agora e chegará à Web em algum momento "no futuro". O cancelamento de ruído também chegará em breve.

Ele estará disponível para usuários do G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education na Web nas próximas semanas, seguidos por usuários móveis.

O Google disse que também está estendendo alguns recursos premium do Meet para que eles tenham acesso gratuito até 30 de setembro.