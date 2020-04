Mais recursos chegando ao Google Duo, incluindo ainda mais pessoas em chamadas de grupo, melhor qualidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Caso você não saiba, o Google Duo é um dos melhores aplicativos gratuitos de chamadas em grupo . Funciona basicamente como as chamadas do WhatsApp, mas em vez de permitir que você ligue para quatro pessoas em grupo, pode fazer até 12 pessoas.

Isso significa que é ideal para a maioria dos grupos pequenos, embora as chamadas em grupo não pareçam funcionar no aplicativo baseado em navegador, então, na prática, é realmente para iOS e Android.

O gerente de produtos da Duo, Dave Citron, anunciou várias melhorias no produto, que é realmente o equivalente do Google Meet para consumidores.

O Google diz que mais de 10 milhões de novas pessoas estão se inscrevendo no Duo todas as semanas no momento e, em muitos países, os minutos utilizados aumentaram mais de 10 vezes. As ligações em grupo aumentaram oito vezes no último mês.

Citron diz que "nas próximas semanas planejamos aumentar ainda mais os participantes" para chamadas em grupo, o que significa que pode ser mais um concorrente do Zoom em rápido crescimento para a maioria das conversas em grupo.

O aplicativo está lançando uma nova tecnologia de codec de vídeo para melhorar a qualidade das chamadas de vídeo, mesmo se você estiver com uma conexão ruim

Um novo recurso de foto também permitirá que você tire rapidamente uma imagem lado a lado que pode salvar no rolo da câmera - ótimo se você estiver ligando para alguém no aniversário deles. Você pode fazer isso em telefones, tablets e Chromebooks. A imagem é compartilhada com todos na ligação.

O Duo já permite enviar mensagens de voz ou vídeo quando não é possível ligar ou a outra pessoa não está disponível. Agora você também poderá salvá-las em vez de expirar após um dia.