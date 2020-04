Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google começou a lançar uma atualização em seu aplicativo Google Home para permitir que os usuários ajustem a sensibilidade com a qual seus dispositivos habilitados para o Assistente do Google ouvirão uma chamada de alerta "Hey Google".

A nova configuração adicionará efetivamente um controle deslizante à faixa de outras opções da Página inicial do Google, com o mostrador definido no meio, por padrão. Os usuários poderão enviar a configuração para o final "Mais sensível" da escala ou "Menos sensível", se preferirem.

Será bem-vindo a todos que descobrirem que o alto-falante inteligente ou qualquer outro dispositivo está acordando quando preferem que isso não aconteça ou, de fato, às vezes é muito difícil acordar.

Por fim, o aplicativo Página inicial do Google está prestes a adicionar opções de sensibilidade "Hey Google" para cada dispositivo do Google Assistant. https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 21 de abril de 2020

Embora possa não parecer, também é um recurso de privacidade bem-vindo para alguns usuários - parte do problema com o Assistente de acordar acidentalmente quando não é intencionalmente convocado é que ele pode gravar trechos de conversas ou discursos que nunca foram destinado a ser gravado.

Essa categoria de gravação foi alvo de muita ira no último ano, pois as pessoas foram informadas das práticas de revisão às quais essas gravações poderiam ser submetidas aleatoriamente, como parte de várias tentativas das empresas de melhorar seus assistentes de voz.

O cenário agora mudou, é claro, com vários assistentes, incluindo o Assistente do Google, oferecendo aos usuários a capacidade fácil de optar por não compartilhar essas gravações ou, no caso da Apple, exigindo que eles optem pelo programa em primeiro lugar.

A atualização para o aplicativo Google Home dos usuários está sendo lançada lenta mas seguramente, de acordo com o Google, o que significa que você deve encontrá-lo em seu menu de configurações em breve.

