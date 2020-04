Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google quer facilitar para você e seus filhos encontrar aplicativos educacionais.

É, portanto, lançar uma nova seção " Aprovado pelo professor " em sua loja de aplicativos. Esta seção destacará aplicativos altamente avaliados por um painel de revisores, incluindo mais de 200 professores nos EUA. Os aplicativos estão em conformidade com o programa Designed for Families do Google, que exige que qualquer aplicativo do programa atenda a vários regulamentos de coleta de dados e anúncios exigidos pelo governo dos EUA.

Lembre-se de que aproximadamente 55 milhões de crianças nos EUA estão fora da escola, graças à pandemia do COVID-19, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação . Isso significa que esses alunos estão confiando no ensino à distância para obter sua educação. Mas agora eles podem usar a Play Store para encontrar ferramentas de aprendizado suplementares ou talvez algumas atividades divertidas para ajudar a permanecer engajado durante o período escolar.

Anteriormente, não era tão fácil encontrar aplicativos para crianças, provavelmente o motivo pelo qual o Google está lançando esta seção Aprovado pelo professor. O Google disse que trabalhou com especialistas acadêmicos da Harvard Graduate School of Education e da Universidade de Georgetown para criar um sistema para classificar os aplicativos. Seu painel agora pode avaliar por idade, qualidade de experiência, enriquecimento e se as crianças gostam do aplicativo.

Para acessar a seção Aprovado pelo professor, visite a guia Crianças na Play Store. Você também pode procurar o selo Aprovado pelo professor em um aplicativo. O Google Play Pass oferecerá aos assinantes aplicativos aprovados pelo professor na seção Aplicativos e jogos para crianças também. Para mais informações sobre o Play Pass, clique aqui .

Atualmente, existem mais de 1.000 aplicativos aprovados pelo professor na Play Store (e cerca de 60 no Google Play Pass). Os aplicativos são agrupados por idade (cinco e menos, idades de seis a oito e idades de nove a 12) e incluem uma lista detalhada sobre por que é recomendado pelos professores.

A nova guia Crianças com aplicativos aprovados pelo professor será lançada primeiro nos EUA no Google Play. Está sendo lançado e deve estar ativo até o final de abril. O Google anunciou que expandirá a nova seção internacionalmente nos próximos meses.