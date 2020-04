O Google Fit recebe redesenho com foco nas metas dos passos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está dando à sua plataforma Fit um pouco de uma atualização nos próximos dias e semanas, com uma nova versão sendo empurrada para os dispositivos Wear OS, Android e iOS a partir desta semana.

Em primeiro lugar, o aplicativo está sendo redesenhado para refocar sua atenção em um objetivo diferente. Nomeadamente: passos. Isso acontece cerca de meio ano depois que a empresa adicionou o rastreamento do sono.

Em sua grande atualização há alguns anos, o Google introduziu um sistema mostrando dois anéis que mostraram seu progresso ao longo do dia. Eram minutos de movimento e pontos cardíacos.

Agora, seu objetivo de passos será substituir a meta de minutos de movimento nessa interface de progresso visual. É um movimento sensato do Google, que afirmou em um post de blog que era um recurso que muitos de seus usuários prefeririam ter em vez do objetivo minutos de movimento.

Os pontos cardíacos estão se tornando mais proeminentes na atualização também, com um gráfico claro tornando o objetivo de pontos cardíacos semanais um alvo primário sob o gráfico de dois anéis.

O objetivo geral é 150 pontos cardíacos por semana, que é a meta definida pela AHA e pela OMS para ajudá-lo a se manter saudável por mais tempo. Esta métrica específica estará disponível para usuários do Wear OS e iOS primeiro, com o aplicativo Android a seguir.

Os pontos cardíacos, como sempre, são atendidos fazendo exercícios. Seja uma caminhada rápida, uma corrida, um passeio de bicicleta ou o que quer que você esteja em. Exercícios mais intensos são recompensados pontos cardíacos extras, mas o objetivo é aumentar sua freqüência cardíaca de seu estado de repouso movendo-se. Poderia simplesmente estar subindo e descendo as escadas algumas vezes.

Tudo isso está sendo entregue em um aplicativo com visuais atualizados, mais ousados e brilhantes. Ele não só faz com que pareça um pouco mais agradável, mas metas e detalhes também são mais claros, quer você esteja olhando para ele no seu telefone ou no seu smartwatch Wear OS.

O design atualizado está disponível a partir de agora, mas pode demorar um pouco para ser exibido como uma atualização para seu dispositivo específico.