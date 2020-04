O Google Maps destaca agora restaurantes perto de você que entregam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto ficamos em casa, não há nada que gostemos mais do que um takeaway decente para levantar o nosso espírito e, felizmente, há uma abundância de restaurantes e cafés oferecendo para entregar um diretamente à sua porta.

No entanto, pode ser complicado para eles atrair a sua atenção, especialmente se eles não estão inscritos no Just Eat, no Uber Eats ou em outro serviço de entrega de alimentos bem conhecido.

É por isso que é ótimo que a atualização mais recente do Google Maps para iOS e Android agora inclua informações sobre restaurantes em sua área que atualmente oferecem entrega.

Assim que você abrir o aplicativo, você verá um filtro de localização no topo para “entrega” e “takeaway” - juntamente com “gasolina”, “mantimentos”, etc

Tocando ele irá procurar imediatamente todos os restaurantes na área que oferece um serviço neste momento.

Os resultados lembram você de verificar com cada local se ele pode entregar a você, mas é uma maneira livre de estresse de encontrar restaurantes locais para experimentar, o que poderia fornecer uma refeição saborosa e mantê-los à tona durante esses tempos difíceis também.

Nós também gostamos da opção takeaway, pois ainda haverá alguns disponíveis onde você pode rapidamente pegar alimentos preparados para você e/ou um vizinho.