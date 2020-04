Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google adora dados. Esse foi um dos tópicos mais quentes nos últimos anos, com o Google dizendo que está coletando dados para melhorar os serviços, enquanto os defensores da privacidade dizem que é desnecessário. Bem, eis uma coisa boa vinda dos dados de localização: você pode ver o impacto das medidas de distanciamento social.

Muitos locais estão sob alguma forma de bloqueio, com o objetivo de impedir a disseminação do coronavírus, que pode ficar em casa, abrigado no local - como você quiser chamar. O objetivo é reduzir o contato social e retardar a propagação do vírus entre as pessoas.

Usando dados anonimizados de telefones, o Google está planejando a mudança em vários tipos diferentes de localização nos relatórios de mobilidade da comunidade. Os relatórios abrangem uma ampla variedade de regiões globais, divididas em varejo e recreação, mercearia e farmácia, parques, estações de trânsito, locais de trabalho e residenciais.

A única área em que há um aumento na mobilidade é residencial, pois as pessoas são convidadas a ficar em casa. Apropriadamente, há uma grande queda na mobilidade em outras áreas. O interessante é que lugares como parques estão vendo picos, sugerindo que há momentos em que esses parques estão mais movimentados.

O objetivo desses relatórios é orientar os formuladores de políticas sobre a eficácia da medida. Está claro que para o Reino Unido há uma enorme queda em muitos tipos de movimento - varejo e recreação caíram 85% - e isso ocorre porque a maioria desses lugares - cinemas, teatros, museus, bibliotecas, shopping centers - estão todos fechados.

Os dados são comparados aos dados da linha de base do Google para esses tipos de local, fornecendo uma imagem útil de como nosso comportamento mudou nas últimas semanas, à medida que as medidas de distanciamento social aumentaram.

Mas qual é a fonte dos dados? Os dados são anônimos e provenientes de smartphones que estão compartilhando seus dados de localização com o Google. O compartilhamento de local está desativado por padrão, mas muitas vezes você é solicitado a ativá-lo enquanto usa serviços que usam dados de local. Se você está preocupado com a sua privacidade, não se preocupe, pois o Google fornece todas as ferramentas para controlar se você o compartilha e para excluir seu histórico de localização, se desejar.

Embora muitos tenham questionado se esse tipo de dado é útil - o Google Maps informa quando um restaurante está ocupado, por exemplo, com base no número de pessoas naquele local - no clima atual, há muito valor nesse tipo de informação . Se, por exemplo, houver tendência de aumentar a mobilidade em áreas em um determinado momento, pode ser que as autoridades precisem intervir e impor medidas ou resolver o gargalo.