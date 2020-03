Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com as pessoas confinadas em casa para ajudar a reduzir a disseminação do coronavírus, muitas estão recorrendo aos aplicativos de videochamada para manter contato com amigos e familiares.

O Google Duo aprimorou a experiência em seu próprio aplicativo de vídeo, aumentando o suporte a grupos para 12 participantes. Isso significa que você pode conversar com mais pessoas em uma ligação, envolver mais pessoas e garantir que ninguém fique de fora.

O Google Duo é uma opção atraente para chamadas de vídeo para muitas pessoas, principalmente porque é gratuito e multiplataforma, o que significa que você não está restrito ao dispositivo em que pode usá-lo - como é o caso do FaceTime da Apple.

Há uma ampla variedade de opções de chamadas de vídeo para quem deseja manter contato usando telefone, tablet ou PC e isso leva a um boom em aplicativos como Houseparty e Zoom , vendo essas plataformas implantadas de maneiras que podem parecer inimagináveis apenas algumas meses antes.

Com a expectativa de que o bloqueio continue por vários meses, à medida que o COVID-19 continua sua agitação em todo o mundo, esperamos ver um crescimento contínuo nas videochamadas, tanto para negócios, lazer, namoro em casa e muito mais.

O que é reconfortante para muitas pessoas é que a tecnologia existe para preencher um vazio social nesses tempos sem precedentes, pois todos somos solicitados a ficar em casa para se manter seguro.