O aplicativo de reconhecimento de imagem do Google , o Google Lens , parece estar alinhado com algumas atualizações para torná-lo mais útil em um ambiente educacional, com base nas sequências de código descobertas em sua versão mais recente.

Até agora, o aplicativo dividiu sua funcionalidade em diferentes seções, como Traduzir, Texto, Pesquisa, Compras e Restaurantes. Essa lista parece configurada para expandir com uma nova seção "Educação".

A equipe da XDA Developers conseguiu mostrar brevemente o novo modo em seus testes e foi orientada a apontar sua câmera para uma "pergunta da lição de casa para obter ajuda". Com base no código que está sendo implementado, parece que isso é voltado para perguntas de matemática, embora não haja indicação de se o aplicativo resolveria a questão, ofereceria dicas ou qualquer outra solução.

É provável que isso seja outra ajuda para os muitos pais serem forçados a se adaptar a seus filhos em casa durante as fases de bloqueio da pandemia do COVID-19, se ela for lançada em breve, embora nada disso tenha sido confirmado pelo Google como ainda.

Uma das partes mais potencialmente úteis do Google Lens, como está, é o recurso de tradução ao vivo, que pode traduzir o texto diante de seus olhos para facilitar, digamos, a leitura de um menu no exterior ou a verificação de informações turísticas.

Até agora, esse recurso dependia de uma conexão com a Internet para funcionar, mas algumas seqüências de caracteres no aplicativo mais recente do Google sugerem que os pacotes de idiomas podem estar disponíveis para download para os usuários.

Elas parecem ter linhas de informações vinculadas que explicam que habilitam a tradução mesmo quando os usuários estão off-line, o que pode ser realmente útil, e a alinha ao modo "Câmera" do aplicativo Google Translate separado.