Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está de fora do Dia da Mentira deste ano. É uma das "férias" mais irritantes que a empresa costuma celebrar com fervor religioso, pois planeja meticulosamente numerosas brincadeiras elaboradas que geralmente envolvem quase tudo em seu portfólio de produtos.

No entanto, o Google provavelmente percebeu que seria muito surdo participar desse tipo de brincadeira na Internet em 1º de abril, principalmente por causa da pandemia de coronavírus, que continua afetando o mundo inteiro. De acordo com um e-mail interno obtido pelo Business Insider , o Google quer "tirar o ano dessa tradição por respeito a todos os que lutam contra a pandemia do COVID-19".

O e-mail do chefe de marketing do Google continua a ler:

"Nosso maior objetivo agora é ajudar as pessoas, então vamos guardar as piadas para o próximo mês de abril, que sem dúvida serão muito mais brilhantes do que este. Nós já paramos os esforços centralizados do enganado, mas percebemos que pode haver menores projetos em equipes que não conhecemos. Por favor, dedique esses esforços e garanta que suas equipes façam uma pausa em qualquer piada que eles possam ter planejado - interna ou externamente. ”

Com uma crise de saúde que atinge os EUA, o Reino Unido e o resto do mundo, pode não ser o momento mais apropriado para fazer piadas, especialmente aquelas que momentaneamente espalham informações erradas sobre serviços essenciais, como YouTube ou Gmail.

Suspeitamos que outras empresas sigam e cancelem seus planos também.