Um recurso de compartilhamento de arquivos no estilo AirDrop está chegando ao Android 11

A versão mais recente do Android 11 Preview revela um novo recurso de compartilhamento de arquivos que pode ser conhecido como Compartilhamento Rápido ou Compartilhamento Próximo.

Pensa-se que seja semelhante ao AirDrop da Apple ou à tecnologia proprietária Huawei Share da Huawei - significando essencialmente o compartilhamento contínuo de arquivos entre dispositivos compatíveis.

O AirDrop é ótimo para compartilhar entre um iPhone e um Mac ou um iPad, e a esperança é que os telefones Android também possam compartilhar perfeitamente com outros dispositivos, como PCs com Windows (mesmo que a Microsoft tenha seu próprio aplicativo Your Phone, que espelha notificações , não faz o compartilhamento de arquivos de arrastar e soltar).

Você pelo menos espera que funcione perfeitamente com o Chrome em computadores e tablets não Android.

A observação que o 9to5Google descobriu sobre o recurso diz: "Ao compartilhar arquivos com o Compartilhamento Rápido entre dois dispositivos Pixel 4, a operação é concluída com êxito, mas a interface do usuário no dispositivo que recebe o arquivo declara que não recebeu o arquivo".

Anteriormente, ouvimos falar de um potencial recurso de compartilhamento de arquivos que está chegando ao Android, mas ele nunca apareceu, provavelmente devido a dificuldades para implementá-lo na variedade de dispositivos Android. Certamente parece haver um aspecto de proximidade, então provavelmente usará o Bluetooth para dar um aperto de mão.