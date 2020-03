O Google Tradutor agora permite que você transcreva fala

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Tradutor agora pode transcrever fala em tempo real, o que significa que, se você estiver em um evento e alguém começar a falar em outro idioma, poderá entender o que está acontecendo.

Um ponto importante é que ele ainda não substituirá os serviços de tradução como Otter.ai por pedaços de texto. Por exemplo, ele não lida totalmente com várias conversas com alto-falante e permite exportar o texto - ele foi projetado para conversas em tempo real.

Além disso, o Google diz que o recurso foi projetado atualmente para uma pessoa falando em um ambiente silencioso, mas que existe o modo de conversa para um bate-papo mais complexo.

O Google diz que o Transcribe será lançado nos próximos dias no aplicativo Android primeiro. Há suporte para qualquer combinação dos oito idiomas a seguir: inglês, francês, alemão, hindi, português, russo, espanhol e tailandês - embora isso ocorra naturalmente em outros idiomas.

Para usar o recurso de transcrição, acesse o aplicativo Traduzir no Android. Toque no ícone Transcrever na tela inicial e selecione os idiomas de origem e destino no menu suspenso de idiomas na parte superior. Você também vê a transcrição original, altera o tamanho do texto ou escolhe um tema sombrio no menu de configurações.

Além disso, você pode pausar ou reiniciar a transcrição tocando no ícone do microfone.