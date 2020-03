Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google supostamente fez uma parceria com o governo Trump para criar um site que o ajudará a fazer o teste de coronavírus o mais rápido possível.

O presidente Donald Trump, em 13 de março, emitiu uma declaração de emergência para a pandemia de coronavírus e, durante sua conferência de imprensa, ele e vários outros funcionários do governo dos EUA revelaram que um novo site "feito em parceria com o Google" está chegando - com o objetivo de permitir que as pessoas entrem seus sintomas e, se precisarem ser testados, serão direcionados para a unidade de teste drive-through mais próxima.

O presidente Trump afirmou que 1.700 engenheiros do Google estão trabalhando ativamente no projeto do site COVID-19, embora ele não tenha anunciado como o site é oficialmente chamado ou para onde alguém pode acessá-lo ou mesmo quando será lançado. Debbie Birx, coordenadora de resposta a coronavírus da Casa Branca, descreveu alguns dos recursos do site com um fluxograma, que você pode ver na foto acima.

Pelo que sabemos, este site poderá informar às pessoas os resultados de seus testes.

Entramos em contato com o Google para obter mais informações sobre o site de triagem. Ele confirmou à mídia que não está trabalhando com o governo dos EUA na construção de um site nacional, apesar do que o presidente Trump disse. Mas parece que uma "ferramenta" de teste feita por Verily está em andamento. A Verily é de propriedade da Alphabet (empresa controladora do Google) e sua ferramenta está sendo lançada primeiro para as pessoas em San Francisco.

Uma conta no Twitter das comunicações do Google confirmou a situação em um tweet:

Declaração da Verily: "Estamos desenvolvendo uma ferramenta para ajudar na triagem de indivíduos para os testes Covid-19. Verily está nos estágios iniciais de desenvolvimento e planeja lançar testes na área da baía, com a esperança de expandir mais amplamente ao longo do tempo. - Google Communications (@Google_Comms) 13 de março de 2020

O coronavírus, também conhecido como COVID-19, é considerado um risco global " muito alto " pela Organização Mundial da Saúde, pois existem mais de 125.000 casos em mais de 90 países no momento em que este foi escrito. Como medida de segurança, algumas empresas de tecnologia estão cancelando suas próximas conferências e eventos anuais. Aqui está uma lista de todos os principais programas que foram cancelados até agora.

O COVID-19 matou cerca de 5.000 pessoas em 13 de março de 2020.