Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desinformação (tudo bem, notícias falsas) é um problema sério, independentemente de qual estilo de vida estamos falando, mas pode ser particularmente preocupante quando se trata de cuidados de saúde.

Todos nós conhecemos o padrão de sentimento sob o tempo, procurando nossos sintomas on-line e sendo informados por um site um pouco duvidoso de que estamos sofrendo de uma condição com risco de vida e que devemos procurar ajuda imediata.

Bem, o Google e o NHS certamente estão cientes do assunto, e formaram uma parceria em um novo projeto para tentar obter aos pesquisadores do Reino Unido resultados mais confiáveis e factuais quando pesquisam sobre problemas de saúde.

O NHS reformatou efetivamente um monte de informações on-line sobre condições para tornar mais fácil para o Google colocá-las diretamente nos resultados da pesquisa, como você pode ver na imagem acima.

Inicialmente, mais de 250 condições foram incluídas na mudança, que as pessoas no Reino Unido devem começar a ver esta semana. Ainda não conseguimos replicá-los na natureza, mas estamos interessados em ver o quanto de melhoria eles marcam em relação aos resultados fragmentados atuais.

O Google chama essas caixas de informações de Painéis de conhecimento e, nesse caso, são divididas em três seções - uma visão geral, detalhes sobre sintomas e informações sobre possíveis tratamentos.

Dada a atual disseminação do novo coronavírus, o Covid-19, a conscientização do Google de que é uma das principais maneiras pelas quais as pessoas pesquisam informações médicas é importante, e essas mudanças são um bom presságio para a promoção de informações oficiais precisas. Ainda não se sabe se os prestadores de serviços de saúde de outros países podem trabalhar com o Google para melhorar os resultados.