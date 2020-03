O Google Maps agora é mais útil com a integração do Google Lens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Maps está cada vez melhor e melhor. A empresa adicionou todos os tipos de aprimoramentos nos últimos dois anos. De recursos de tradução a informações de compartilhamento de passeios e ciclismo e navegação em realidade aumentada .

Agora, o Google também puxou seu aplicativo de câmera com inteligência artificial para o Google Maps. De acordo com o 9to5Google, o Google Lens agora foi integrado ao Google Maps para permitir aos usuários digitalizar menus em restaurantes e obter informações extras sobre as opções de comida disponíveis.

Procure restaurantes próximos (ou o que você está visitando) e muitas vezes encontrará uma opção para visualizar o menu. Esse é o menu diretamente ou as fotos do menu que outros usuários fizeram upload. Depois de visualizar uma imagem do menu, você verá uma opção para "explorar pratos" na parte inferior do aplicativo.

Clicar nesse botão abre o Google Lens para destacar cada prato e obter mais informações sobre ele. A partir daqui, você não pode apenas aprender o que é popular, mas o que um prato provavelmente conterá e se ele se adequará à sua paleta.

Obviamente, isso é um ótimo complemento se você estiver visitando um lugar novo e não puder decidir o que comer com base apenas nos nomes ou na descrição do menu. Escolha algo popular ou descubra o que os outros pensam on-line para obter um pouco de inspiração.

A integração do Google Lens ao Google Maps foi lançada nos smartphones Android , mas não há informações no momento em que estará disponível para os usuários do iPhone da Apple.