O Google Assistant agora pode ler páginas da Web inteiras e também em 42 idiomas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Assistant foi atualizado para permitir que você leia páginas da Web em voz alta. Em vez de precisar ler a si mesmo, agora você pode fazer a IA fazer isso por você.

O assistente virtual do Google foi aprimorado para permitir a leitura (e a rolagem) de páginas da Web e a leitura de páginas longas. É perfeito para pessoas com dificuldades de leitura ou visão, mas também é um recurso conveniente para o usuário médio.

Essa nova funcionalidade de leitura automática do viva-voz também é útil de outras maneiras, pois a alteração também torna o Google Assistant capaz de ler texto em voz alta em 42 idiomas diferentes. Também pode traduzir páginas para o seu idioma nativo.

Essa funcionalidade de leitura em voz alta funciona com artigos no Chrome, no Google Notícias ou no Google App. Para começar, basta ativar o assistente dizendo "Ei, Google, leia-o" ou "Ei, Google, leia esta página". O assistente lerá a página e percorrerá o texto à medida que for avançando.

Também existem algumas opções de personalização. O Google diz que fez o sistema ler de uma maneira "expressiva" com "vozes naturais" que deveriam usar "a mesma entonação e ritmo que você usaria se estivesse lendo em voz alta". Se você não gostar do que está ouvindo, poderá alterar a voz do assistente e ajustar a velocidade nas configurações.