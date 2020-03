Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está cancelando a parte pessoal do Google I / O 2020 devido a preocupações com coronavírus, mas ainda está explorando outras maneiras de se conectar com os desenvolvedores.

A conferência anual da empresa para desenvolvedores é realizada em maio, no Shoreline Amphitheatre, em San Francisco. No ano passado, atraiu mais de 7.000 participantes. Mídia e desenvolvedores geralmente vão ao programa para obter uma conta em primeira mão do que há de novo e interagir com especialistas do Google. O CEO Sundar Pichai e outros executivos costumam usar o discurso para apresentar novos recursos para Android, YouTube e outros produtos.

"Devido a preocupações com o coronavírus (COVID-19) e de acordo com as orientações de saúde do CDC, da OMS e de outras autoridades de saúde, decidimos cancelar o evento físico de E / S do Google no Shoreline Amphitheatre", um porta-voz do Google disse em um comunicado .

O Google anunciou o I / O 2020 em janeiro, mas só iniciou o processo para pedidos de ingressos e o sorteio de ingressos apenas no mês passado.

Google supostamente disse em um e-mail para os participantes no dia 3 de março que vai reembolsar aqueles que compraram bilhetes para o Google I / O, e confirmou que proibiu as viagens internacionais empregado. É uma das várias empresas de tecnologia que cancelaram recentemente conferências ou limitaram as viagens de funcionários devido ao coronavírus Wuhan, também conhecido como vírus COVID-19. Na semana passada, o Facebook cancelou sua conferência anual de desenvolvedores do F8 .

Para obter uma lista completa das principais conferências de tecnologia que foram canceladas até o momento, na tentativa de impedir a disseminação do COVID-19, consulte nosso resumo aqui .

Atualmente, de acordo com dados em tempo real compilados pela Universidade Johns Hopkins, o vírus mortal apareceu em mais de 50 países em todo o mundo, com cerca de 91.300 casos confirmados e pelo menos 3.110 mortes até o momento.