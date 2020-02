Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google supostamente mudará as contas de usuários britânicos sob a proteção dos regulamentos da UE para diretrizes mais brandas dos EUA, após o Brexit.

Isso significa efetivamente que as regras de GDPR altamente protetoras da UE não serão mais aplicadas às contas do Google no Reino Unido. Em vez disso, a jurisdição dos EUA permitirá muito mais margem de manobra sobre os dados do usuário, incluindo um acesso mais fácil para as autoridades a "informações pessoais sensíveis".

Alguns podem ver isso como uma coisa boa, permitindo que a polícia do Reino Unido acesse solicitações de pesquisa feitas por suspeitos de crimes e terroristas, mas isso também significa que seu próprio histórico de pesquisa e muito mais pode ser examinado sem a sua permissão.

Todo usuário do Reino Unido será informado em breve sobre as mudanças, afirma a Reuters , com novos termos de serviço que provavelmente precisarão de autorização em todas as contas do Google no Reino Unido.

Atualmente, todas as contas do Reino Unido estão sob a jurisdição da Irlanda, onde está localizada a sede européia do Google. Mas com a retirada da Grã-Bretanha da UE, três fontes disseram à Reuters que não faz mais sentido fazê-lo, já que o Reino Unido ainda está para revelar seus próprios planos de proteção de dados para substituir o GDPR.

Como afirma o site de notícias: "Os Estados Unidos têm uma das proteções de privacidade mais fracas de qualquer grande economia, sem leis amplas, apesar dos anos de advocacia por grupos de proteção ao consumidor".

Também revelou que o Google optou por não transferir o controle das contas britânicas para uma subsidiária britânica.