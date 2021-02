Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estudos mostram que as pessoas preferem enviar mensagens de texto a ligar, então os emojis se tornaram muito populares e procurados, pois permitem que os usuários comuniquem visualmente como estão se sentindo. Talvez seja por isso que o Google oferece diferentes opções de emoji no Gboard , na forma de Emoji Kitchen , que é claramente projetado para fornecer aos usuários do Android maneiras mais específicas de expressar o que pensam .

O recurso Emoji Kitchen do Google para usuários do Gboard basicamente permite combinar dois emojis para criar um novo:

"Você já esteve tão esmagadoramente cheio de amor que o levou às lágrimas? Ou talvez você riu tanto que se sentiu mal - e desejou que seu telefone tivesse um emoji para transmitir esse sentimento? Quer esteja enviando uma mensagem para suas galentinas ou seu único amor verdadeiro, o Gboard no Android agora pega seu emoji favorito e os mistura em adesivos personalizados, ajudando você a expressar essas nuances de pensamentos e sentimentos. "

Já existem centenas de emojis disponíveis, desde berinjela até mãos cruzadas. Mas e se você estiver se sentindo um cowboy e um macaco ao mesmo tempo? Isso pode acontecer, certo? De qualquer forma, o Google agora permite que você envie esse mashup de emoji.

O Google diz que você pode tocar em qualquer emoji sorridente no Gboard no Android e vai sugerir combinações de emoji que você pode enviar. Ele os descreve como "adesivos feitos à mão pelos designers do Google" e acrescenta que "a linguagem é infinitamente criativa, assim como a arte e a música, e com o Emoji Kitchen, o teclado do seu telefone se torna uma tela ainda mais rica para expressão".

O recurso deve funcionar na maioria dos seus aplicativos de bate-papo, como WhatsApp, Messenger e Snapchat.

O Emoji Kitchen está disponível para todos os usuários do Gboard no Android . O Google o lançou pela primeira vez em 2020 como um teste beta , mas agora está amplamente disponível.

Escrito por Maggie Tillman.