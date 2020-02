O aniversário de 15 anos do Google Maps exibe um novo ícone e mais recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É o aniversário de 15 anos do Google Maps, e o Google está comemorando em grande estilo, ou pelo menos em design - está trocando um logotipo novo para que o aplicativo toque no aniversário.

O ícone com tema de mapa desapareceu, substituído por um design em forma de alfinete, ecoando os pontos de interesse do Google em seu aplicativo para usuários.

O aplicativo em si também está recebendo algumas alterações importantes, nomeadamente no sistema de guias na parte inferior da tela. Onde você tem atualmente três opções, Explorar, Comutar e Para você, agora também receberá Contribute e Atualizações.

O primeiro permitirá que você compartilhe informações sobre sua área local (ou distante), adicionando detalhes às listagens e ajudando o Google a aprofundar ainda mais suas informações.

Enquanto isso, as atualizações fornecerão a você um feed aparentemente selecionado de spots locais que estão em voga e que não devem ser desperdiçados, coletados de "especialistas e editores locais", segundo o Google. Também permitirá que você converse com as empresas listadas, aparentemente, para incentivá-lo a visitá-las.

O Google também detalhou algumas mudanças que ainda não estão prontas, mas estão a caminho, principalmente em informações de crowdsourcing. Essa guia Contribute é o precursor do Google, aumentando sua capacidade de permitir que você grave e envie mais informações sobre horários de transporte público, temperaturas, acessibilidade para cadeiras de rodas e muito mais.

O gigante dos dados também está preparando uma atualização para o recurso Live View, que permite visualizar o local em que você está interessado por meio do AR via Street View. A nova versão será um pouco mais simples e menos pesada na frente de informações, para incentivar as pessoas a usá-las.