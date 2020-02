A peça de arte mostra como o Google Maps pode ser enganado, se você tiver telefones suficientes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É um problema bastante comum - você está planejando uma viagem e o Google Maps aparece para informar que a única estrada que você não consegue evitar de dirigir está atualmente entupida com tráfego horrendo, adicionando uma idade ao tempo da sua viagem .

Às vezes, porém, você chega lá e encontra a estrada limpa e fluindo sem problemas, sem nada para atrasá-lo. O que da? Todos nós geralmente presumimos gremlins técnicos, uma reação atrasada ou talvez simplesmente um tráfego muito melhor do que normalmente é o caso em uma determinada hora do dia.

Talvez devêssemos ser mais cínicos, no entanto, e nos preocupar com o fato de um artista renegado ter tirado sarro do Google com um trailer cheio de telefones de rastreamento GPS carregados atrás dele para confundir seu serviço de mapeamento. É isso que Simon Weckert tem feito recentemente, como mostra sua obra de arte Google Maps Hacks.

O carrinho de mão de Weckert possui 99 telefones, todos com o Google Maps aberto, e percorrê-los pela cidade pode permitir que ele acompanhe em tempo real a mudança de uma estrada verde para uma vermelha e, por sua vez, a mudança de comportamento no mundo real. carros e motoristas, consequentemente, evitam essa rota.

A explicação fornecida por Weckert online sugere que ele está interessado em explorar o espaço entre nossa percepção dos espaços por meio de tecnologias como o Google Maps e a realidade real desses espaços longe dos aplicativos e serviços mencionados.

No entanto, provavelmente é verdade dizer que, para muitos observadores, isso será apenas uma janela interessante de como você pode mexer com serviços que parecem intocáveis, como o Google Maps, simplesmente agindo da maneira que nenhum usuário comum de telefone faz - principalmente colocando 98 outros telefones em um carrinho de mão atrás deles.