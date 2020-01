O aplicativo Google Tradutor irá transcrever e traduzir em tempo real em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está trabalhando em um novo recurso do aplicativo Translate, que permitirá aos usuários transcrever e traduzir em tempo real.

Em essência, esse recurso é o mesmo que o recurso de transcrição ao vivo do aplicativo Pixel 4 Recorder, mas com a tradução inserida ao mesmo tempo.

O que isso significa é que qualquer pessoa que use o aplicativo poderá selecionar o idioma que está sendo falado, em qual idioma ele será traduzido e o transformará em texto, transcrevendo-o para o novo idioma em tempo real.

Atualmente, está sendo testado em vários idiomas, incluindo francês, alemão e francês. A diferença entre este serviço e o aplicativo Google Recorder, no entanto, é que esse recurso requer uma conexão com a Internet e ocorre nos servidores, não nos próprios dispositivos.

A razão para isso é relativamente simples: o Google diz que as traduções combinadas com a transcrição são obviamente muito mais complicadas do que a transcrição direta.

O plano do Google, eventualmente, é ter um serviço suficientemente forte para parecer que um falante nativo está traduzindo algo para você, de acordo com um relatório da Mashable.

É um plano de mais longo prazo, de acordo com Nick Radicevic - gerente de produtos do Google -, pois cada idioma tem fatores diferentes que podem tornar a tradução mais complicada.

Depois, há também as complicações que podem ser adicionadas pelo hardware ruim do smartphone - ou seja, microfones de baixa qualidade - ou até mesmo colocar o estojo no telefone.

A transcrição ao vivo do Google Tradutor estará disponível como parte do aplicativo para Android nos próximos meses, ainda não se sabe quando será lançado para o iPhone.