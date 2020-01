Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou um teaser para revelar quando realizará a conferência de E / S deste ano para desenvolvedores.

Nos últimos anos, a empresa lançou um jogo ou quebra-cabeça que as pessoas podiam jogar para aprender as datas da conferência, e este ano não é exceção. O jogo vai para o espaço, chamado Collaboration of the Cosmos , que faz os jogadores colaborarem em uma rede de satélite intergaláctica. A conta do Google Developers no Twitter divulgou o quebra-cabeça em 23 de janeiro, com a seguinte legenda: “ #GoogleIO está chegando ”.

Veja como o Google descreveu o jogo:

"A rede de satélites intergalácticos que alimenta essa placa de sinal está inoperante. Somente trabalhando coletivamente, restauraremos o sinal para revelar uma mensagem especial para toda a galáxia ver. Podemos contar com você?"

Se você não conseguir descobrir o quebra-cabeça, lembre-se de que E / S é um evento anual que geralmente ocorre durante três dias no início de maio. Em 2016, foi realizada de 17 a 19 de maio. O ano seguinte foi realizado nos mesmos dias. Em 2018, o Google subiu uma semana para 8 de maio a 10 de maio. E no ano passado, o Google I / O começou em 7 de maio, terminando em 9 de maio. Suspeitamos que seja realizada na segunda semana de maio de 2020.

A conferência geralmente se concentra nas próximas atualizações de software e nos avanços da IA, embora às vezes também possamos dar uma olhada no novo hardware. Provavelmente será transmitido ao vivo para que os consumidores em todo o mundo possam assistir à ação se desenrolar, em tempo real.