Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou três novos aplicativos - Bubbles de atividade, Envelope e Cronômetro de tela - todos projetados para reduzir o tempo da tela.

Há alguns anos, o Google lançou sua iniciativa Digital Wellbeing, na tentativa de fazer com que os usuários de telefone reconhecessem com que frequência usam seus dispositivos - o que é irônico, pois a empresa está no negócio de vender telefones e exibir anúncios para celular. No entanto, está explorando maneiras de reduzir o vício em seu telefone, com o exemplo mais recente na forma de aplicativos experimentais para Android.

Envelope é talvez o mais estranho do grupo. Envolve imprimir e dobrar um envelope para o seu telefone. Em conjunto com o aplicativo Envelope, ele transforma seu smartphone em um telefone idiota mínimo, usado apenas para fazer chamadas ou dizer a hora ou tirar uma foto. Para ter acesso ao seu telefone, você precisa abrir o envelope. O Google, claro, espera que você possa passar um dia sem quebrar o selo.

O aplicativo Envelope funciona apenas para o Pixel 3a no momento.

Quanto ao aplicativo Activity Bubbles , ele exibe bolhas na tela inicial sempre que você desbloqueia o telefone. Quanto mais você desbloquear e usar sua tela, maiores serão as bolhas até que elas apoderem-se do fundo da tela. Enquanto isso, o aplicativo Cronômetro de tela informa em números grandes e arrojados quanto tempo você usa o telefone em tempo real, dificultando a ignorância do vício em seu telefone.

Você pode baixar todos os três aplicativos Android da Play Store agora. Eles são das unidades experimentais Creative Labs e Projetos especiais do Google.