Como forçar o Google Chrome a mostrar qualquer site no modo escuro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As versões mais recentes do Chrome têm um recurso chamado Forced Dark Mode, que literalmente força um tema sombrio a todo e qualquer site, mesmo que o site não tenha originalmente o seu próprio modo escuro.

Veja como ativar o Modo Forçar Escuro no Chrome.

Primeiro, você precisa atualizar o Google Chrome:

No seu computador, abra o navegador Chrome. No canto superior direito, clique em Mais (ícone de três pontos). Clique em Atualizar Google Chrome. Se você não vir esse botão, está na versão mais recente. Clique em Reiniciar.

Os usuários de Mac também podem abrir o Chrome, acessar o Chrome na barra de navegação da área de trabalho, selecionar Sobre o Google Chrome e o Chrome verificará automaticamente a atualização. Para saber mais sobre como obter a versão mais recente do Chrome, consulte as Perguntas frequentes do Google.

Para deixar claro, esse "modo escuro" afeta estritamente a aparência de um site. Não afeta o modo escuro do sistema operacional ou a própria interface do navegador Chrome. Por exemplo, o Pocket-lint não oferece nativamente um modo escuro. Nosso site tem um tema predominantemente branco com texto em preto. Mas, com o Modo escuro forçado, você pode ver o Pocket-lint e todos os outros sites com fundo escuro e texto em branco.

Para ativar o Modo escuro forçado no Chrome 78 e posterior, siga estas etapas:

Digite o seguinte endereço na barra de URL: chrome: // flags / # enable-force-dark Isso exibirá um menu oculto de configurações do Chrome e a opção Forçar modo escuro. Vá para o menu suspenso ao lado de Force Dark Mode e selecione Enabled. Na parte inferior, pressione o botão Reiniciar para reiniciar o navegador.

Nota: Na Etapa 3 acima, você verá várias opções no menu suspenso; todos eles funcionam da mesma forma, basta mudar os modelos de cores disponíveis. Você pode testá-los todos, se quiser. Tudo se resume a sua preferência pessoal.