Como ativar o modo escuro do Gmail no iPhone e Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está lançando um modo escuro para seu aplicativo do Gmail em dispositivos Android e iOS.

Os modos escuros tornaram-se muito populares nos últimos anos, graças à sua capacidade de escurecer as interfaces, reduzindo assim a tensão nos seus olhos e economizando simultaneamente a vida da bateria do seu dispositivo. Como resultado, empresas como Google e Apple começaram a lançar modos escuros em todo o sistema em seus sistemas operacionais, e até os desenvolvedores de aplicativos estão atualizando seus aplicativos com seus próprios modos escuros.

Veja como obter o novo modo escuro do Gmail, também conhecido como "tema escuro".

Se você já usa o Android 10 ou iOS 13 e o modo escuro está ativado no nível do sistema, o aplicativo Gmail se ajusta automaticamente ao modo escuro. No entanto, você também pode ativá-lo separadamente no aplicativo móvel do Gmail. Aqui está como.

No aplicativo Gmail no seu telefone, toque no menu hambúrguer no canto superior. Role até a parte inferior e toque em Configurações. Toque em Configurações gerais. Na parte superior, toque em Tema. Toque em Escuro (ou, se você já definiu o tema escuro como padrão do sistema, toque em Padrão do sistema).

Nota: Se o seu dispositivo móvel estiver executando o Android 10 , você pode definir o tema escuro como o padrão do sistema e todos os aplicativos suportados que adotam o sistema padrão ficarão automaticamente escuros. Basta ir em Configurações> role para baixo e toque na opção Exibir> e toque no botão Escuro do tema. Por padrão, o Gmail responde automaticamente a essa configuração padrão do sistema.

No aplicativo Gmail, toque no menu hambúrguer no canto superior. Role até a parte inferior e toque em Configurações. Toque em Tema. Toque em Escuro.

Nota: Se o seu dispositivo já estiver executando o iOS 13 , você poderá definir o tema escuro como o padrão do sistema e todos os aplicativos que adotarem o sistema padrão ficarão automaticamente escuros. Basta abrir Configurações> vá para Tela e brilho> e toque em Escuro para mudar para o modo Escuro. Se você estiver executando uma versão mais antiga do iOS, acesse Configurações no aplicativo Gmail> Tema> e selecione "Escuro".

O Gmail, por padrão, responde automaticamente à configuração padrão do sistema.