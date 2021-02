Como funcionam o Google Live Transcribe e o Amplificador de som

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você é surdo ou tem perda auditiva, a tecnologia pode ser difícil.

Em mais de 30 anos, haverá 900 milhões de pessoas com perda auditiva, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E é impressionante ver as necessidades de uma parte tão grande da população ignoradas. Não é fácil entender as pessoas que estão resmungando ao telefone, por exemplo, e os vídeos sem legendas são os piores. Felizmente, o Google está se adiantando.

Ele oferece dois recursos Android (e aplicativos) para surdos e deficientes auditivos chamados Transcrição ao vivo e Amplificador de som.

Dimitri Kanevsky do Google, um cientista surdo com 30 anos de experiência em reconhecimento de fala e tecnologia de comunicação, certa vez criou um serviço, chamado CART, em que um legendador virtualmente participa de uma reunião para ouvir e criar uma transcrição de um diálogo falado que é exibido na tela do computador . O colega de equipe de Kanevsky, Chet Gnegy, notou que CART significava ter que usar vários dispositivos e era bom principalmente para uso em reuniões. O CART, portanto, não era ideal para conversas do dia a dia.

Então, Gnegy e Google começaram a construir uma ferramenta melhor para Kanevsky.

Eles queriam usar o reconhecimento automático de fala baseado em nuvem que pudesse exibir as palavras faladas em uma tela. O resultado é o Live Transcribe, um aplicativo para Android. Ele pega a fala e a transforma em legendas em tempo real usando apenas o microfone do seu telefone.

O Live Transcribe, que está disponível em mais de 70 idiomas e dialetos, permite uma conversa bidirecional por meio de um teclado digitalizado para usuários que não podem ou não querem falar, de acordo com o Google. O aplicativo também funciona com microfones externos para melhorar a precisão da transcrição.

O Live Transcribe já está instalado em telefones Pixel e outros telefones Android selecionados. Se você não tiver, faça o download na Play Store .

Para ativar a Transcrição instantânea, siga estas etapas:

Você deve primeiro habilitá-lo para funcionar no menu Configurações de acessibilidade do seu dispositivo. Abra o aplicativo Configurações do seu dispositivo.

Toque em Acessibilidade e em Transcrição instantânea.

Toque em Abrir Transcrição instantânea.

Para aceitar as permissões, toque em OK.

Opcional: altere o atalho do Live Transcribe. Agora, você pode iniciar uma Transcrição ao vivo no botão de acessibilidade na barra de navegação. Para iniciar o Live Transcribe, use o atalho do Live Transcribe (deslize com dois dedos para cima ou toque no botão Acessibilidade).

Verifique se você está conectado à Internet.

Segure o microfone do dispositivo próximo à pessoa ou ao som que deseja capturar.

Precisa de mais ajuda? Confira a página de suporte do Google para mais detalhes. O Google também tem uma página da Web do Live Transcribe aqui.

Em 2019, o Live Transcribe começou a ser lançado como uma versão beta limitada para usuários em todo o mundo por meio da Play Store e pré-instalado em dispositivos Pixel 3. Agora está amplamente (e automaticamente) disponível para dispositivos Pixel 3 e mais recentes e alguns dispositivos Android com 5.0 e superior.

O Google oferece outro aplicativo de acessibilidade chamado Amplificador de som. A ideia é que todos possam usar um reforço de áudio, especialmente quando há muito ruído de fundo, como em um aeroporto. O amplificador de som, anunciado pela primeira vez no I / O 2019, funciona em smartphones Android com fones de ouvido com fio. Ele pode filtrar, aumentar e amplificar os sons em seu ambiente, de acordo com o Google.

Para usar o Amplificador de som, primeiro conecte um par de fones de ouvido com fio ou Bluetooth ao seu dispositivo. Para personalizar o som e a redução de ruído, vá para o menu de configurações do Amplificador de som. Abra o aplicativo Configurações do seu dispositivo.

Toque em Acessibilidade e em Amplificador de som.

Toque em Abrir amplificador de som.

Para aceitar as permissões, toque em OK.

Opcional: altere o atalho do Amplificador de som. Saiba mais sobre os atalhos de acessibilidade Para iniciar o Amplificador de som, use o atalho do Amplificador de som (deslize com dois dedos para cima ou toque no botão Acessibilidade). Mova os controles deslizantes e alternadores até ficar satisfeito com a qualidade do som.

Precisa de mais ajuda? Confira a página de suporte do Google para mais detalhes. O Google também tem uma postagem no blog do Amplificador de som aqui.

Amplificador de som lançado na Play Store em 2019. Ele é compatível com dispositivos Android e vem pré-instalado no Pixel 3 e em telefones mais recentes.

Escrito por Maggie Tillman.