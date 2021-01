Melhores aplicativos Android 2021: o guia final

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Play Store do Google tem quase três milhões de aplicativos para você escolher. Com tantos aplicativos, navegar na loja pode se tornar uma tarefa árdua, e algumas escolhas erradas sobre o que fazer o download podem fazer com que você simplesmente fique longe disso em geral.

Mas, aqui na Pocket-lint, temos usado fielmente a Google Play Store desde seu lançamento (lembra do "Android Market"?), Uma década atrás. Por isso, colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo para ajudá-lo a encontrar o melhor que a Play Store tem a oferecer. Organizamos tudo por categoria, então deve ser fácil encontrar exatamente o que você deseja.

Você pode assistir todos os seus vídeos favoritos do YouTube em realidade virtual sem sair do conforto de seu fone de ouvido neste aplicativo que cria uma tela inicial do YouTube em um mundo 3D.

Experimente agora: YouTube VR

O IKEA Place permite-lhe ver virtualmente produtos IKEA em 3D e à escala real no seu espaço. Inclui grande parte do catálogo da IKEA, como sofás e cadeiras, e ajuda-o a compreender melhor o tamanho, design e funcionalidade dos móveis em sua casa.

Experimente agora: Ikea Place

O aplicativo Medir permite medir distâncias em sua casa sem a necessidade de uma fita métrica. Basta seguir as instruções em seu telefone e obter facilmente as medidas de um cômodo, parede, mesa ou qualquer outra superfície que você possa imaginar dentro ou fora de sua casa.

Experimente agora: Avalie

Star Walk é um aplicativo popular para observar as estrelas. É um guia interativo para o céu noturno, seguindo cada movimento seu em tempo real e permitindo que você explore mais de 200.000 corpos celestes e tenha acesso a informações sobre qualquer coisa que encontrar.

Experimente agora: Star Walk

Experimente os detalhes do nível da superfície em toda a Terra ou atire na atmosfera e tenha uma visão astronauta do nosso robô azul claro. Assim que terminar com o nosso planeta natal, certifique-se de verificar a lua.

Experimente agora: Earth VR

Vuforia Chalk combina vídeo ao vivo, áudio e a capacidade de uma pessoa remota fazer anotações em sua exibição ao vivo. As anotações aderem com precisão a objetos do mundo real, mesmo quando as pessoas se movem. Imagine, por exemplo, usá-lo como técnico de campo.

Experimente agora: Vuforia Chalk

O Dropbox permite armazenar arquivos e pastas na nuvem e compartilhá-los, digitalizar documentos e colaborar com outras pessoas, com tudo sincronizado com segurança em todos os seus dispositivos - para que você possa acessá-los a qualquer hora e em qualquer lugar. Você obtém 2 GB de espaço grátis para começar.

Experimente agora: Dropbox

O Google Drive é semelhante ao Dropbox, só que você obtém 15 GB grátis para iniciar e oferece suporte direto a todo o portfólio de produtos do Google. Você pode ver seus arquivos do Google Fotos ou Google Docs, por exemplo, e convidar outras pessoas para ver, editar ou deixar comentários.

Experimente agora: Google Drive

Aqueles de vocês que estão mais ligados ao ecossistema da Microsoft (talvez você tenha um PC com Windows 10 ou use aplicativos do Office) devem obter o OneDrive. Ele permite que você acesse e compartilhe seus documentos, fotos e outros arquivos de seu dispositivo Android e computador (PC ou Mac).

Experimente agora: Microsoft OneDrive

O Tinder se tornou a abreviação de um aplicativo de namoro online. Tem toneladas de usuários que são comparados quando dois usuários trocaram um do outro. Os perfis têm algumas fotos e uma pequena seção de biografia.

Experimente agora: Tinder

OkCupid tem tudo a ver com perfis ricos, onde você pode mostrar sua personalidade e interesses. Você pode responder a milhares de perguntas sobre você, ou apenas algumas, e seu algoritmo o ajudará a se conectar com pessoas que compartilham suas paixões.

Experimente agora: OKCupid

Grindr é uma rede social e aplicativo de bate-papo para gays, bi, trans e queer. Não é tão completo ou bonito como, digamos, o Tinder, mas ainda é a opção nº 1 para a comunidade LGBTQ.

Experimente agora: Grindr

Obtenha aprovação rápida para empréstimos de curto prazo (nos EUA) que você pode gastar em praticamente qualquer lugar na web, da Lowes ao Walmart!

Experimente agora: Afirme

O YNAB afirma ajudá-lo a "quebrar o ciclo de pagamento em salário, sair das dívidas e economizar mais dinheiro". Aparentemente, em média, os novos usuários economizam US $ 600 nos primeiros dois meses e mais de US $ 6.000 no primeiro ano. Os primeiros 30 dias de uso são gratuitos.

Experimente agora: YNAB

Quer ver como você gasta seu dinheiro? Mint é o aplicativo de gerenciamento de dinheiro e rastreador financeiro gratuito que reúne suas contas bancárias, cartões de crédito, contas e investimentos e vê o que você está gastando e onde pode economizar dinheiro.

Experimente agora: Mint

Robinhood permite comprar e vender ações e fundos negociados em bolsa sem pagar uma comissão. Você pode iniciar um portfólio e investir em suas empresas favoritas. Como o Acorns, é destinado a investidores novatos que desejam comprar e negociar.

Experimente agora: Robinhood

Venmo é como o Square Cash, mas com uma camada social. Você pode adicionar notas aos seus pagamentos para que outras pessoas vejam e curtir ou comentar as histórias de amigos.

Experimente agora: Venmo

Clash Royale é um jogo de corrida de torres em que você pode duelar com jogadores de todo o mundo em tempo real nas batalhas 1v1 e 2v2. O objetivo (três minutos de jogo) é destruir as torres adversárias, bem como a "Torre do Rei".

Experimente agora: Clash Royale

Este é um jogo Battle Royale onde você se junta e compete para ser o último em um PvP de 100 jogadores. Você deve construir uma cobertura, lutar contra seus oponentes e sobreviver por mais tempo para ganhar sua vitória.

Experimente agora: como instalar o Fortnite (não disponível na Play Store)

Leos Fortune é um adorável jogo de plataformas com fases e gráficos lindos, quebra-cabeças inteligentes, uma história extravagante e uma pequena bola de fofura que você pode fazer flutuar ou afundar para alcançar as moedas de ouro. É uma pausa refrescante dos side scrollers.

Experimente agora: Leos Fortune

O jogo Minecraft extremamente popular da Microsoft está disponível em todos os consoles e plataformas, incluindo Android. Com ele, você pode explorar, minerar e criar em um ambiente 3D pixelizado em blocos, deixando sua imaginação correr solta.

Experimente agora: Minecraft

Este é um jogo de aventura com uma história estranha e assustadora, além de uma ótima trilha sonora. É apresentado como um jogo em que você atravessa um pequeno reino mítico, batalha e evoca feitiçaria - tudo isso enquanto coopera com amigos via Twitter. A sério.

Experimente agora: Superbrothers: Sword & Sworcery

Baseado no simulador de vida em tempo real original para o Nintendo Gamecube, este jogo lançado no ano passado permite que você viva entre seus amigos da vida real e personagens de animais gerados por computador enquanto todos trabalham para atualizar seu acampamento.

Experimente agora: Animal Crossing: Pocket Camp

Agora você pode finalmente consertar o metrô. Bem, tecnicamente, o Mini Metro permitirá que você tente criar seu próprio sistema de metrô. É um jogo minimalista, mas complexo, com quebra-cabeças alucinantes e desafiadores que você precisa descobrir.

Experimente agora: Mini Metro

Aqui está outro jogo de quebra-cabeça desafiador com uma história cativante: o súbito desaparecimento de um engenheiro e sua esposa provoca a busca por um precioso artefato que leva à descoberta de uma antiga e inquietante casa de bonecas.

Experimente agora: The Room: Old Sins

Com este jogo, você corre ao redor do mundo em 80 dias ou menos, viajando de dirigível, submarino, camelo mecânico, trem a vapor e muito mais.

Experimente agora: 80 dias

Hitman GO é um jogo de estratégia baseado em turnos em que você navega por espaços fixos em uma grade para evitar inimigos e eliminar seu alvo.

Experimente agora: Hitman GO

Com este lutador de cartas, você é o herói que usa cartas para "lançar feitiços, convocar lacaios e assumir o controle" do campo de batalha. Você pode pular direto, construir seu deck, aprimorar suas habilidades e lutar pela glória na Arena e duelar com jogadores.

Experimente agora: Hearthstone

Esta é uma sequela de Monument Valley de 2014. É um jogo de quebra-cabeça indie, onde o objetivo é guiar Ro e seu filho por labirintos, ilusões de ótica e objetos impossíveis para completar o quebra-cabeça.

Experimente agora: Monument Valley 2

Este jogo colocou experiências de RA móvel no mapa em 2016. Ele permite que você seja um treinador que pode pesquisar Pokémon no mundo real, bem como capturar, incubar, evoluir e muito mais. Você pode até competir em batalhas épicas no ginásio.

Experimente agora: Pokémon Go

Este é um jogo Battle Royale semelhante ao Fortnite, no qual 100 jogadores saltam de pára-quedas em uma ilha remota. Os jogadores têm que localizar e limpar suas próprias armas, veículos e suprimentos e derrotar cada jogador para ser o último sobrevivente.

Experimente agora: PUBG Mobile

Threes é um jogo de quebra-cabeça indie onde o jogador desliza peças numeradas em uma grade para combinar adendos e múltiplos de três. O jogo termina quando não há mais movimentos na grade e as peças são contadas para uma pontuação final.

Experimente agora: Três

Voe por paisagens extensas para ajudar os seres celestiais a encontrar o caminho de volta aos céus nesta jornada social de cair o queixo.

Experimente agora: Sky: Children of the Light

Clue é nossa sugestão nº 1, mas Glow é uma excelente alternativa no Android. Possui uma calculadora menstrual e de ovulação que também ajuda as mulheres a aprender sobre sua fertilidade, evitando ou tentando engravidar.

Experimente agora: Glow

Isso foi projetado para reduzir o estresse e a ansiedade, ao mesmo tempo que ajuda os usuários a ter um sono mais repousante por meio de meditações guiadas, histórias de sono, programas de respiração e música relaxante.

Experimente agora: Calma

C25K é outro programa do Couch to 5K. Como os outros, ele mistura corrida e caminhada, aumentando gradualmente sua força e resistência.

Experimente agora: C25K

Fertility Friend é outro rastreador de fertilidade. Possui calculadora de ovulação avançada, calendário menstrual, gráfico de fertilidade e monitor de período. O objetivo é ajudá-la a engravidar, com dicas e análises personalizadas sobre como engravidar.

Experimente agora: Fertility Friend

Synctution é um ótimo programa de meditação que oferece uma série de sessões para trabalhar, cada uma oferecendo uma fuga de 20 a 30 minutos do mundo real. É super relaxante e fácil de adquirir o hábito de usar.

Experimente agora: Synctuition

Headspace é outro aplicativo de meditação guiada. O curso básico é totalmente gratuito e vai te ensinar as técnicas fundamentais de meditação e atenção plena. Depois disso, com uma assinatura, você pode acessar a biblioteca completa de meditação Headspace.

Experimente agora: Headspace

Perca isso! é um programa de perda de peso. Basta baixar o aplicativo, definir sua meta e rastrear os alimentos para perder peso.

Experimente agora: perca!

MyFitnessPal, que é integrado com os aplicativos e dispositivos do Under Armour, ajuda você a rastrear alimentos, criar metas, registrar exercícios e obter suporte.

Experimente agora: Calorie Counter - MyFitnessPal

O Pocket Yoga o guiará por uma sessão inteira de Yoga. Ele oferece vários tipos com dificuldade variada e ajuda você a aprender todas as poses.

Experimente agora: Pocket Yoga

O Sleep Cycle é um despertador inteligente que rastreia seus padrões de sono e decide quando acordá-lo em um sono leve - a maneira natural.

Experimente agora: ciclo do sono

Este aplicativo fornece um cronômetro para sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, então se você é uma pessoa que gosta de treinar usando exercícios de estilo HIIT, este aplicativo é um must-have.

Experimente agora: Tabata Timer

Faça uma varredura ou pesquise rapidamente qualquer produto em sua casa e descubra se ele está cheio de produtos químicos tóxicos e cancerígenos. (Aviso: você ficará chocado.) Este aplicativo basicamente ajuda você a fazer compras de forma limpa.

Experimente agora: ThinkDirty

O Daily Yoga oferece mais de 500 asanas, 200 aulas guiadas de ioga, pilates e meditação, 50 planos de exercícios e até workshops para treinadores.

Experimente agora: Yoga Diário

Este é o serviço de assinatura de música da Apple, mas para dispositivos Android. Com ele, você pode transmitir praticamente qualquer música que sempre quis ouvir.

Experimente agora: Apple Music

Este é o serviço de assinatura de música do Android integrado em seus dispositivos. Com ele, você pode transmitir praticamente qualquer música que sempre quis ouvir.

Experimente agora: Google Play Music

Pandora é um aplicativo de música clássico que é basicamente um rádio digital. Ele permite que você crie estações de suas músicas, artistas ou gêneros favoritos.

Experimente agora: Pandora

SoundCloud é uma plataforma de streaming de música e áudio, com mais de 180 milhões de faixas. Ele permite que você carregue áudio e encontre novas músicas, tudo em um só lugar.

Experimente agora: SoundCloud

O Spotify é como o Android Music, só que não está vinculado a dispositivos Android e tem um nível freemium que permite ouvir estações e listas de reprodução com anúncios.

Experimente agora: Spotify

Este é um gerenciador de senhas. Ele lembra todas as suas senhas para você, permite que você gere senhas e conecta você facilmente a sites e aplicativos.

Experimente agora: 1Password

Viajar para um país estrangeiro? Ou apenas deseja navegar em paz em casa? Com este aplicativo, você pode desfrutar de acesso à Internet seguro e privado e proteger suas conexões Wi-Fi contra várias ameaças cibernéticas. Há um teste gratuito para começar.

Experimente agora: NordVPN

Este aplicativo usa o Tor para criptografar o tráfego da Internet. Tor é um software livre e uma rede aberta que ajuda você a se defender contra a vigilância da rede.

Experimente agora: Orbot: Proxy com Tor

Todos nós sabemos o que é a Amazon - e com este aplicativo, você pode comprá-lo facilmente em seu dispositivo móvel. Ele ainda permite acessar Alexa e digitalizar produtos.

Experimente agora: Amazon

O aplicativo ASOS alega ter mais de 850 marcas e mais de 85.000 produtos (principalmente roupas). Oferece opções de entrega e devolução gratuitas.

Experimente agora: ASOS

Interessado em comprar ou folhear produtos artesanais, vintage e únicos? Então você precisa usar o Etsy.

Experimente agora: Etsy

Houzz é o seu balcão único para melhorar e projetar sua casa. Navegue por fotos inspiradoras, visualize e compre produtos, contrate e colabore com profissionais, obtenha conselhos, leia artigos e muito mais com este prático aplicativo de decoração para casa.

Experimente agora: Houzz

Overstock é como a Amazon, mas é Overstock. Faça promoções, experimente móveis em RA, finalize a compra com o Android Pay e muito mais.

Experimente agora: Overstock

O ShopStyle permite que você compre roupas, sapatos, tênis e roupas inteiras - de praticamente todos os estilistas sobre os quais você já ouviu falar.

Experimente agora: ShopStyle

Se você gosta de produtos domésticos, a Wayfair afirma abrigar a maior seleção de produtos domésticos do mundo - com preços que variam de baratos a impressionantes. Ele também possui um novo recurso 3D View in Room que permite que você veja itens virtuais em seu espaço.

Experimente agora: Wayfair

Ama o eBay? Então você vai adorar o aplicativo eBay. Ele permite que você use sua câmera para pesquisar itens, ler códigos de barras e gerenciar sua conta.

Experimente agora: eBay

Possui um dispositivo Alexa? Então você precisa deste aplicativo para configurá-lo, gerenciar seu perfil, encontrar habilidades e fazer quase tudo relacionado ao Alexa.

Experimente agora: Amazon Alexa

O que o aplicativo Alexa está para os dispositivos Alexa, o aplicativo Google Home está para os dispositivos Google Home e Chromecast. É essencial para usuários do Assistant.

Experimente agora: Google Home

O IFTTT é menos relevante agora que o Android tem o aplicativo Shortcuts, mas com ele, você pode essencialmente conectar e automatizar todos os seus serviços online.

Experimente agora: IFTTT

Este aplicativo funciona com lâmpadas inteligentes Philips Hue, permitindo aos usuários controlar a cor e o brilho da luz em suas casas.

Experimente agora: Hue

O app Nest funciona com dispositivos Nest SmartHome, como sistemas de segurança, termostatos, luzes e plug-ins. É um must-have se você possui seus próprios dispositivos.

Experimente agora: Nest

Word é o padrão ouro dos processadores de texto e é freqüentemente usado no local de trabalho. Mas requer uma assinatura do Office 365 no Android.

Experimente agora: Microsoft Word

Simplificando, o Docs é uma alternativa baseada na nuvem para o Word. Use-o para criar, editar, salvar e até mesmo colaborar em documentos em trânsito.

Experimente agora: Google Docs

Evernote é um aplicativo de notas popular. Você pode inserir notas digitadas ou digitalizar notas manuscritas. Você também pode adicionar tarefas, fotos, imagens, páginas da web ou áudio e sincronizar em seus dispositivos, para que suas informações estejam sempre com você.

Experimente agora: Evernote

iA é outro bloco de notas minimalista e sem distrações. Mostra apenas texto em texto simples e possui ferramentas de organização úteis, como pesquisa e classificação.

Experimente agora: iA Writer

Este é o aplicativo Android Podcast integrado do Android que permite descobrir histórias de áudio. Oferece mais de 550.000 programas com quase 19 milhões de episódios.

Experimente agora: Google Podcasts

Audible, uma empresa da Amazon, afirma ser a maior seleção de audiolivros. Você pode comprá-los e ouvi-los com este app.

Experimente agora: audível

Este é um leitor de quadrinhos limpo. Ele promete um aprimoramento inteligente para deixar até mesmo os quadrinhos de baixa resolução com uma ótima aparência, completo com correção automática de contraste e tonalidade.

Experimente agora: ComicScreen - ComicViewer

Quer explorar mais de 100.000 quadrinhos digitais e histórias em quadrinhos? Este aplicativo tem títulos da Marvel, DC, Image e muito mais.

Experimente agora: quadrinhos

Flipboard é um aplicativo conhecido que faz a curadoria e publica notícias de uma forma audiovisual de fácil digestão que nos lembra uma revista.

Experimente agora: Flipboard

O aplicativo Play Book do Google permite que você navegue por milhões de títulos de livros, de audiolivros a e-books, e os divirta, tudo em um só lugar central.

Experimente agora: Google Play Livros

O leitor Kindle da Amazon permite que você transforme seu Android em um Kindle. Ele permite que você baixe e leve todos os seus e-books com você, onde quer que você vá.

Experimente agora: Kindle Reader

O TuneIn permite o benefício de muitos desses outros podcasts, mas também permite que você ouça transmissões de rádio ao vivo. É ótimo se seu time favorito está jogando enquanto você está preso no trânsito.

Experimente agora: TuneIn

Você sabia que sua biblioteca local tem milhares de e-books e audiolivros? Você pode pegá-los emprestados, instantaneamente, de graça, usando Libby.

Experimente agora: Libby

Um aplicativo premiado para streaming de todos os seus podcasts favoritos

Experimente agora:Pocket Casts

O Google Notícias fornecerá informações relevantes para você com base no que você demonstrou interesse por meio do navegador Chrome.

Experimente agora: Google Notícias

Podcast Addict é um aplicativo de podcast excelente. Ele tem uma IU simples, muitos recursos de organização, reprodução e download. Você também pode definir regras de download, criar listas de reprodução e é compatível com Chromecast e Sonos e Android Auto e Wear OS.

Experimente agora: Google Notícias

Este é um aplicativo de aprendizado de idiomas fácil de usar com uma camada de entretenimento. Aprenda tudo, do francês ao norueguês.

Experimente agora: Memrise

StudyBlue é uma biblioteca de materiais de crowdsourcing destinada a ajudá-lo a superar os exames. Tem mais de 10 milhões de alunos e mais de 500 milhões de flashcards.

Experimente agora: StudyBlue Flashcards

Projetado para "alimentar sua curAndroididade e expandir seu mundo", este aplicativo tem mais de 3.000 vídeos gratuitos das pessoas mais notáveis do mundo.

Experimente agora: TED

Quer você precise realizar cálculos matemáticos de alto nível ou pesquisar fatos e estatísticas, vale a pena tentar o WolframAlpha. É essencialmente uma ferramenta poderosa para encontrar informações sobre matemática, ciências e outros tópicos.

Experimente agora: Wolfram Alpha

Alugue ou compre a televisão e os filmes mais recentes. O aplicativo também possui um recurso de pesquisa que permite que você veja se o que você está procurando está disponível para transmissão e onde.

Experimente agora: Google Play Filmes

O aplicativo FireTV funciona com sua FireTV por meio de seu dispositivo móvel, permitindo que você agilize o acesso aos seus aplicativos e busque o programa ou filme que procura.

Experimente agora: FireTV

Com a HBO Now, você pode assistir aos nossos episódios favoritos da série da HBO (pense em Game of Thrones e Westworld) por uma assinatura mensal.

Experimente agora: HBO Now

O Hulu oferece uma biblioteca inteira de filmes e programas (incluindo Seinfeld, South Park e Fear the Walking Dead) por uma taxa de assinatura mensal. Por um custo adicional, você obtém mais de 50 canais ao vivo, como ABC, NBC, CBS e ESPN.

Experimente agora: Hulu

IMDb, uma empresa da Amazon, é uma fonte confiável para todas as coisas de Hollywood. Explore filmes e programas de TV populares e seus elencos e tenha acesso a trailers, clipes de bastidores e horários de exibição (além de comprar ingressos) perto de você.

Experimente agora: IMDb

Netflix é o rei dos serviços de streaming. Por uma taxa de assinatura mensal, você obtém acesso ao Netflix Originals, além de muitos outros filmes e programas.

Experimente agora: Netflix

Vídeo Prime está incluído em uma assinatura Amazon Prime. Com ele, você tem acesso ao Amazon Originals, além de muitos mais filmes e programas.

Experimente agora: Prime Video

Como a oferta de TV ao vivo do Hulu, o YouTube TV oferece TV ao vivo sem cabos para que você possa fazer streaming das principais transmissões e redes, da ABC à ESPN. Ele também tem armazenamento na nuvem e é uma assinatura mensal pré-paga que você pode cancelar a qualquer momento.

Experimente agora: YouTube TV

YouTube é a fonte original de vídeo online. Use-o para assistir a tutoriais de beleza, fluxos de jogos, vídeos musicais e muito mais - de graça, com anúncios.

Experimente agora: YouTube

O Grubhub é como o Doordash, embora prometa ter "a maior seleção de restaurantes" - do KFC ao seu hambúrguer local.

Experimente agora: Grubhub

Este aplicativo possui mais de 43.000 restaurantes em todo o mundo. É o aplicativo de viagens perfeito para encontrar restaurantes locais e fazer uma reserva.

Experimente agora: OpenTable

Assim como o Grubhub e o Doordash, o Seamless permite que você acesse menus locais, com pedidos on-line rápidos e fáceis. Mas só está disponível na cidade de Nova York.

Experimente agora: Perfeito

Com fome? Consiga a comida que você deseja, nos restaurantes que você adora, entregues por um Uber, e você ainda pode acompanhar seu pedido em tempo real.

Experimente agora: Uber Eats

Se você usa o Facebook, com certeza usa o Messenger. Mas pode ser vinculado ao seu número, permitindo que você envie uma mensagem de texto para qualquer pessoa da sua lista de amigos ou contatos. Você também pode fazer chats de vídeo, completos com filtros, jogar, acessar chatbots de negócios e muito mais.

Experimente agora: Facebook Messenger

Slack é um aplicativo de comunicação e colaboração. Projetado principalmente para empresas, é um mensageiro obrigatório para equipes.

Experimente agora:Slack

O Whatsapp é um dos aplicativos de mensagens mais populares, graças à sua capacidade de enviar e receber mensagens criptografadas.

Experimente agora: WhatsApp Messenger

A própria resposta do Google para a necessidade de cada empresa ter um aplicativo de mensagens que funcione muito bem em conjunto com o Gmail.

Experimente agora: Google Hangouts

Este aplicativo de mensagens foi projetado e simplificado para uso por jogadores. Veja quem está online, quem está jogando o quê e organize sua equipe usando o Discord .

Experimente agora: Discord

A melhor maneira de manter suas mensagens totalmente privadas é usar o Signal, que há anos é um esteio para os denunciantes. É um serviço de mensagens em que a privacidade é o padrão assumido.

Experimente agora: Signal

O Android Mensagens é um pouco básico, mas é eficaz e gratuito. Ele também transmite suas mensagens ao vivo em vez de usar uma estrutura de servidor.

Experimente agora: Android Mensagens

Clips é o aplicativo do Google que permite juntar facilmente um vídeo polido sem muito esforço. Clipes é uma ótima opção de edição de vídeo gratuita.

Experimente agora: Google Clips

Snapseed é um editor de fotos desenvolvido pelo Google. Não é Photoshop, mas ainda é rico em recursos com ferramentas como cura e pincel. Também permite abrir arquivos RAW, usar filtros e refinar aspectos como curvas com controle preciso.

Experimente agora: Snapseed

O Google Fotos é um aplicativo que permite armazenar e visualizar todas as suas fotos e vídeos e até mesmo criar animações e GIFs personalizados.

Experimente agora: Google Fotos

Prisma é um aplicativo de edição de fotos que cria incríveis efeitos fotográficos, transformando suas fotos em pinturas usando os chamados filtros de arte.

Experimente agora: Prisma

Se você deseja os recursos de um telefone Google Pixel sem comprar um, este aplicativo oferece muitos desses recursos sem a etiqueta de preço do Pixel.

Experimente agora: Action Launcher

O principal aplicativo de e-mail do Google. Vem instalado na maioria dos dispositivos Android.

Experimente agora: Gmail

O Excel é provavelmente o aplicativo de planilha mais popular do mundo - usado em empresas e escolas em todo o mundo. Mas requer um sub Office 365.

Experimente agora: Microsoft Excel

Com o PowerPoint, você pode criar, editar, visualizar, apresentar ou compartilhar apresentações rapidamente. Novamente, você precisa de uma assinatura do Office 365.

Experimente agora: Microsoft PowerPoint

Planilhas é uma alternativa baseada em nuvem para o Excel. Use-o para criar, editar, salvar e até mesmo colaborar em planilhas enquanto estiver em trânsito.

Experimente agora: Planilhas Google

Slides é uma alternativa baseada em nuvem para Powerpoint. Use-o para criar, editar e colaborar com outras pessoas em apresentações de seu Android.

Experimente agora: Apresentações Google

O Google é uma potência no espaço de produtividade e colaboração, e o Google Agenda é um excelente exemplo. Ele permite que você visualize, edite e sincronize sua programação entre plataformas e dispositivos. Você também pode criar um calendário de equipe para compartilhar com outras pessoas.

Experimente agora: Google Agenda

Se você odeia o Safari, considere tentar o Chrome, especialmente se você usar o aplicativo de desktop. É um navegador poderoso que sincroniza em todos os seus dispositivos.

Experimente agora: Google Chrome

Gerencie suas tarefas e listas de tarefas em todos os seus dispositivos com este aplicativo de produtividade.

Experimente agora: Google Tasks

Adobe Acrobat Reader é o aplicativo padrão para visualizar e editar documentos PDF.

Experimente agora: Adobe Acrobat Reader

Calculadora é o aplicativo de calculadora do Google capaz de executar funções matemáticas regulares e funções científicas para cursos de matemática de nível superior, como trigonometria.

Experimente agora: Calculadora

A Microsoft projetou isso como um aplicativo de teclado inteligente que aprende com seu estilo de escrita para ajudá-lo a trabalhar mais rápido e tornar a vida mais fácil.

Experimente agora: teclado SwiftKey

Use Tasker para criar um layout para todo o seu dia que combina perfeitamente ou use a automação para acionar ações em seus dispositivos, como desligar as notificações na hora de dormir e ligá-las automaticamente quando você acorda.

Experimente agora: Tasker

Todoist é como um aplicativo de lembrete que ajuda você a manter o controle de tudo, em qualquer lugar. Mesmo quando você está offline. Ele também oferece acesso a mais de 60 integrações de aplicativos, incluindo Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT e Slack.

Experimente agora: Todoist

Wunderlist é outro aplicativo de lista de tarefas e gerenciador de tarefas. Isso torna mais fácil capturar, compartilhar e concluir tarefas, independentemente do dispositivo que você está usando.

Experimente agora: Wunderlist

Solid Explorer é um aplicativo explorador de arquivos. Possui design de material, suporte para arquivamento, suporte para os serviços de nuvem mais populares e suporte para FTP, SFPT, WebDav e SMB / CIFS. Funciona muito bem. Há um teste gratuito de 14 dias com um preço de $ 2,99 no final.

Experimente agora:Solid Explorer

O Facebook dispensa apresentações. É provavelmente a rede social mais popular do mundo. Use-o para se conectar com amigos, antigos e novos. Ou use-o para visualizar anúncios e memes ocultos de intrometidos espalhando propaganda.

Experimente agora: Facebook

LinkedIn é a rede social para profissionais. Ele ajuda você a construir um currículo online, encontrar empregos, rede e muito mais. A Microsoft também é proprietária.

Experimente agora: LinkedIn

Esta é uma Meca para DIYers. Quer fazer uma esfoliação labial? Verifica. Precisa de ideias para uma festa de Halloween? Verifica. Você pode explorar mais de 100 bilhões de pinos para cada parte de sua vida e criar painéis de humor para se inspirar.

Experimente agora: Pinterest

Descubra os principais tópicos de tendências, notícias de última hora, videoclipes virais, piadas engraçadas e memes quentes com o aplicativo oficial do Reddit.

Experimente agora: Reddit

Ah, a axila tóxica da internet. Quer ver o que o presidente dos EUA está tweetando? Que tal Kim K ou seu âncora favorito da CNN? Está tudo aqui, em tempo real, basicamente sem filtros. Traga os trolls alt-right!

Experimente agora: Twitter

Esqueça os hotéis. Eles são caros e com preços manipulados. Em vez disso, use o Airbnb para encontrar um aluguel por temporada acessível ou comece a ganhar dinheiro como anfitrião.

Experimente agora: Airbnb

O Google Maps é o único aplicativo de mapas de que você precisa. Com mais de 220 países e territórios mapeados e centenas de milhões de empresas e lugares no mapa, você pode obter navegação GPS em tempo real, tráfego e informações de trânsito precisas.

Experimente agora: Google Maps

Precisa de uma carona? Experimente o Uber para dar uma volta. É um serviço de táxi ou carona, onde os motoristas podem ser qualquer um, desde um advogado até um policial tentando ganhar um extra adicional.

Experimente agora: Uber

O Waze do Google informa instantaneamente sobre trânsito, construção, polícia, acidentes e muito mais, graças à sua tecnologia de crowdsourcing bacana.

Experimente agora: Waze

O Yelp permite que você encontre alimentos, empresas e serviços locais, com mais de 135 milhões de avaliações disponíveis para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Experimente agora: Yelp

Possivelmente o melhor aplicativo de clima, possui um design simples que mostra o clima atual, a previsão para até 12 semanas, radar e muito mais. Além disso, existem widgets personalizáveis. A versão gratuita possui todos os recursos. A cobrança de US $ 1,99 mata a publicidade.

Experimente agora: 1Weather

Este aplicativo usa os dados meteorológicos superprecisos do Dark Sky, mas adiciona uma camada de personalidade. Os diálogos, personagens e mudanças de cenário de Carrot são uma maneira divertida de obter previsões atuais, de hora em hora e diárias.

Experimente agora: clima de cenoura

Falando em Dark Sky, afirma ser "a fonte mais precisa de informações meteorológicas hiperlocais", com previsões minuto a minuto e belas animações meteorológicas e rastreamento real de tempestades.

Experimente agora: Dark Sky

O canal que você só assiste quando uma nevasca ou um furacão está caindo sobre você também oferece um aplicativo útil.

Experimente agora: The Weather Channel

Paper.io 2 é um aplicativo de desenho popular que também suporta anotações manuscritas, rascunhos, diagramas e assim por diante.

Experimente agora: Paper.io 2

Aqueles de vocês que amam livros de colorir para adultos vão querer usar esta versão digital deles. Diz-se que apenas 5 a 10 minutos de coloração podem fornecer os mesmos benefícios da meditação e ajudá-lo a praticar a atenção plena.

Experimente agora: pigmento

Se você é um artista vetorial, este é o seu aplicativo preferido, com pincéis personalizáveis para desenhar e projetar. Você pode criar telas redimensionáveis de até 8K deliciosamente imprimíveis. E todos os seus arquivos em camadas podem ser enviados diretamente para o Illustrator CC.

Experimente agora: Adobe Illustrator Draw

Este aplicativo é capaz de realizar a maioria das funções básicas de edição de fotos para limpar as fotos tiradas com o dispositivo, como cortar e remover olhos vermelhos. Verifique o recurso de correção automática se você for novo no aplicativo e quiser verificar do que ele é capaz.

Experimente agora: Adobe Photoshop Express

Crie desenhos com diferentes tipos de mídias que podem ser transferidos para Adobe Photoshop CC ou Illustrator CC para serem usados em outros projetos.

Experimente agora: Adobe Photoshop Sketch

Prisma3D permitirá que os usuários criem objetos e designs 3D para modelagem, animação e renderização.

Experimente agora: Prisma3D

