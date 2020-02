Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google possui um novo recurso para usuários de telefones Pixel. Ele se chama Tela de chamada e foi projetado para ajudar você a entender melhor quem está ligando e por quê.

Você também pode controlar melhor quem está ligando para você, pois o recurso permite que você relate as chamadas como spam. O Google está realmente lançando o Call Screen como uma maneira de evitar chamadas de spam, para que você nunca precise falar com um operador de telemarketing novamente. Está na mesma casa do leme do Google Duplex, um recurso de IA que permite ao Google Assistant ligar para restaurantes e marcar consultas em seu nome com uma voz que soa natural.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Call Screen. Nós detalhamos como funciona, o que exige e quando você poderá começar a usá-lo.

Tela de chamada é um recurso que permite ver quem está ligando e por quê antes mesmo de atender uma ligação. E tudo isso é alimentado pela IA do Google (Google Assistant). O Google disse que o Call Screen acontece no seu dispositivo e não usa Wi-Fi ou seus dados móveis. Na verdade, ele usa uma nova tecnologia no dispositivo para trabalhar rápido e offline. Dessa forma, mantém a conversa privada - entre você e a pessoa que está ligando.

Além disso, o chamador será informado desde o início que você está usando um serviço de triagem que está transcrevendo a chamada para você.

Digamos que você esteja jantando e receba uma ligação pelo telefone. Pode ser algo importante - ou pode ser uma chamada de spam, como alguém ou algo oferecendo uma "viagem grátis para a Espanha". De qualquer forma, quando a chamada aparecer no seu telefone, toque no botão Chamada de tela. O Google Assistant atenderá a chamada, perguntará quem está ligando e por quê e transcreverá a conversa em tempo real.

Quando a transcrição aparecer na tela, você poderá ler, decidir atender, solicitar mais informações, enviar uma resposta rápida ou marcar a chamada como spam. Novamente, tudo isso acontece no seu dispositivo e é alimentado pela tecnologia de inteligência artificial do Google, que funciona nos bastidores. O áudio e a transcrição das suas chamadas rastreadas também são privados. O Google disse que eles não serão enviados a ninguém "sem a sua permissão".

Dispositivos de pixel

Verifique se você está executando a versão mais recente do aplicativo Phone. (Consulte Atualizar? Toque nele.)

Abra o aplicativo Telefone. Vá para Mais > Configurações > Tela Spam e chamada . Verifique se a opção Ver identificação de chamadas e spam está ativada. Toque em Tela de chamada . Em " Configurações de chamadas desconhecidas ", toque nos chamadores que deseja exibir. Para filtrar automaticamente, escolha o seguinte: Tela automaticamente. Recusar chamadas de robô. Ou você pode escolher entre: Tocar telefone ; ou Recusar silenciosamente. Para salvar o áudio de chamadas rastreadas (somente Pixel 4), ative o áudio Salvar tela de chamada. É isso aí! Agora, quando alguém ligar, basta tocar em Tela. O Assistente do Google ajudará você a rastrear a chamada e falará em seu nome. Você verá uma transcrição em tempo real de como o chamador responde. Você pode atender ou encerrar a chamada a qualquer momento.

Nota: Se você não vê a tela de chamada nas configurações do aplicativo Telefone, ele ainda não está disponível. Para saber mais sobre como a tela de chamada funciona, consulte o suporte do Google.

Quando você toca em Tela de chamada e o chamador responde, você pode escolher uma resposta ou uma ação sugerida.

Aqui estão algumas respostas e o que o chamador ouvirá:

É urgente?

"Você precisa contatá-los urgentemente?"

Reportar como spam

“Remova esse número da sua lista de correspondência e contato. Obrigado e adeus."

Eu vou chamá-lo de volta

“Eles não podem conversar agora, mas ligam para você mais tarde. Obrigado e adeus."

Não consigo entender

"É difícil entender você no momento. Você poderia repetir o que acabou de dizer?"

O Call Screen foi lançado em outubro de 2018, mas apenas para proprietários de Pixel 3 ou Pixel 3XL. O Google disse que chegaria a toda a família Pixel - Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL. Em fevereiro de 2020, o recurso foi lançado para todos os telefones Pixel, incluindo o dispositivo original.

