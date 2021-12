Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google é aparentemente muito sorrateiro.

Se você desativar a opção Histórico de localização do Google (veja como, a partir daqui ), provavelmente presumirá que os lugares que você vai não estão mais armazenados ou que o Google não está mais rastreando seus movimentos. Errado. O Google ainda coleta dados de localização minuciosamente, mantendo onde você mora e onde visita o tempo todo, de acordo com um relatório investigativo da Associated Press. Mas há uma solução alternativa.

Embora o AP tenha descoberto que o Google ainda pode rastreá-lo por meio de serviços da web, como pesquisas no navegador de anúncios do Google Maps, há uma maneira de fazer o Google - de uma vez por todas - parar de rastreá-lo: passando pelas configurações e desligando “Web e Atividade do aplicativo ”. Você vê, ao simplesmente desligar o Histórico de Localização, você está apenas impedindo o Google de adicionar seus movimentos ao recurso visual da Linha do Tempo (mais sobre isso aqui ).

Com a Atividade da Web e de aplicativos ativada, o Google salva seus dados de localização com data e hora, embora você possa excluir manualmente cada ponto de dados em myactivity.google.com . Você também pode excluir várias entradas por data ou serviço da web. O Google deixa isso claro em seus avisos aos usuários, mas é justo presumir que a maioria das pessoas não percebe que também há algo chamado “Atividade na Web e de aplicativos” que coleta seus dados de localização.

A página de suporte do Google explicou que, quando a Atividade na Web e de aplicativos está ativada, suas pesquisas e atividades dos serviços do Google são salvas em sua Conta do Google para que você possa obter "melhores resultados de pesquisa e sugestões". Mas, se você desativar a opção (ela é ativada por padrão), o Google não pode mais armazenar onde você esteve a partir de dados do Maps e pesquisas do navegador que extraem suas coordenadas GPS.

No seu computador, visite a página Controles de atividade. Pode ser solicitado que você faça login em sua Conta do Google. Ative ou desative a Atividade na Web e de apps.

Nota : O Google disse que alguns navegadores e dispositivos podem ter mais configurações que "afetam como essa atividade é salva".

Para obter mais detalhes sobre como excluir atividades anteriores e dados que o Google coletou, consulte a página de suporte do Google aqui .

