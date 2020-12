Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo está falando sobre o Waze, o peculiar aplicativo de direção que o ajudará a chegar ao seu destino a tempo, evitando o trânsito, com compartilhamento muito fácil para que as pessoas saibam onde você está e quando chegará.

Se você ainda não entrou na revolução do Waze, agora pode ser um ótimo momento para se envolver. Sente-se no banco do passageiro e analisaremos todos os detalhes importantes do Waze que você precisa saber.

Waze é um aplicativo de navegação gratuito para Android e iPhone. Ele oferece tráfego baseado na comunidade (ou seja, detalhes de tráfego de outros usuários do Waze), com o objetivo de ajudá-lo a evitar o tráfego e sempre ser capaz de fazer o melhor trajeto até seu destino.

O Waze usa seus próprios mapas de seus editores de mapa, aplicando camadas de informações do usuário por cima da comunidade do Waze. Isso permite que o Waze forneça informações precisas e atualizadas sobre as condições das estradas, radares, obras viárias e tráfego.

Alguns elementos, como radares, obras rodoviárias e acidentes podem ser relatados por usuários do Waze para o bem da comunidade, com a ideia de que as pessoas locais contribuam com seus mapas locais.

Muitos dos recursos são para apoiar essa comunidade e dar ao Waze uma sensação divertida - a gamificação da navegação, se você quiser.

O Waze está disponível como um aplicativo independente em dispositivos Android e Apple. Você pode baixar o Waze no Google Play e na App Store e usá-lo diretamente no seu samartphone.

Apenas certifique-se de que seu telefone esteja devidamente montado para que você possa usá-lo em viva-voz, qualquer que seja sua opção, se estiver usando o telefone no carro.

O Waze também se integrará à versão do aplicativo independente do Android Auto , tornando uma solução de direção mais completa para usuários do Android que não têm nenhuma integração com o sistema do carro, por isso é ótimo para carros mais antigos sem qualquer tipo de conexão com uma unidade principal.

Observe que o aplicativo Waze autônomo tem alguns recursos que se comportam de maneira diferente quando usado no Android Auto (seja o aplicativo autônomo ou como uma solução integrada no carro) - como a integração do Spotify, por exemplo, e o controle de voz é um pouco diferente.

O Waze é compatível e integrado ao Android Auto , então você pode usar o Waze como aplicativo de navegação quando conectado a uma unidade de carro compatível. Se o seu carro for compatível com o Android Auto, você pode exibir o Waze na tela de infoentretenimento do seu carro e usá-lo em toda a sua navegação. O mesmo se aplica ao Waze no Apple CarPlay que veio com o iOS 12. Novamente, você precisará ter suporte em seu carro para o CarPlay .

O Waze também é compatível com Ford Sync 3 , usando SmartDeviceLink. Isso permite o espelhamento direto do aplicativo em monitores Lincoln e Ford. O SmartDeviceLink fornece suporte para outros veículos também, mas até agora não houve nenhum anúncio de outros fabricantes de automóveis que o apoiem.

Embora o aplicativo original seja o mais completo e tenha algumas de suas ofertas exclusivas, para dirigir, a melhor opção é colocá-lo na tela do seu carro, portanto, Android Auto ou Apple CarPlay são os melhores.

Essa seria nossa escolha, principalmente porque seu telefone está conectado, longe, e o carro está cuidando de todo o resto - e isso também significa integração ao microfone e alto-falantes do seu carro, com simplicidade para chamadas e mídia.

O Waze potencialmente contém algumas distrações para o motorista (que são endereçadas por voz do Waze), mas uma vez integrado ao carro, elas são menos aparentes do que no aplicativo independente.

Quer você seja um usuário da Apple ou do Android, o primeiro ponto a tomar é instalar o aplicativo no seu telefone.

Depois de instalado, tudo o que você precisa fazer é pesquisar seu destino. Você pode se conectar aos seus contatos e ao Facebook para recuperar endereços e também pode usar a pesquisa por voz através do aplicativo. No Android Auto, há suporte total por meio do Google Assistente.

O Waze, então, encontrará o melhor trajeto para o seu destino, levando em consideração todos os dados da comunidade, antes de lhe dar instruções passo a passo quando você começar a dirigir.

Você será alertado sobre a rota para tráfego, obras rodoviárias, radares, polícia e outros dados que os usuários do Waze contribuíram. Você também terá uma leitura do tempo que espera que você chegue ao seu destino e a distância.

O aplicativo é gratuito, não há assinaturas, mas há publicidade no aplicativo e você encontrará empresas locais aparecendo no mapa, por exemplo, quando você para no semáforo.

O Waze permitirá que você use o aplicativo para pré-programar uma viagem. Um dos recursos do planejamento de rota regular é acessar dados sobre quando é o melhor momento para viajar. Isso leva em consideração o aumento do volume de tráfego na hora do rush, por exemplo.

Você pode dizer quando deseja chegar e receberá uma notificação quando for a hora de sair para chegar a tempo. Ou você pode pesquisar e depois ir para o "planejado" para ver quais jornadas você está fazendo ou planejar novos trajetos.

Além disso, você pode vincular o Waze ao seu calendário ou Facebook, para que o Waze possa encontrar esses eventos e notificá-lo sobre quando você precisa sair com base nas condições do trânsito.

O sistema de favoritos também é bom. Isso permitirá que você pesquise um destino e salve-o. Isso pode ser muito útil se você tiver uma longa viagem com várias paradas na rota - talvez um feriado - já que você pode salvar tudo com antecedência e selecionar seu próximo destino quando precisar.

Assim que você estiver no caminho, o tempo de chegada e a distância estarão na parte inferior do visor. Tocar aqui irá mostrar mais detalhes, incluindo a opção de "compartilhar o drive". Isso permitirá que você compartilhe a rota com outra pessoa para que ela saiba quando o espera.

Os usuários do Waze que estão observando seu trajeto podem responder com comentários. No Android, você também pode compartilhar sua rota por meio de uma série de outras opções de compartilhamento.

O controle de voz está se tornando mais proeminente em nossas vidas e o Waze tem um sistema de voz integrado que é especificamente para o Waze.

O Waze tem seu próprio sistema de entrada de voz. Anteriormente, isso oferecia entrada de Ok Waze, mas esse serviço foi encerrado. Você pode, no entanto, ainda tocar no microfone na caixa de pesquisa do aplicativo e ditar para onde deseja ir. Os resultados e o reconhecimento são bons, acreditamos que seja sustentado pela pesquisa por voz do Google no Google Assistente. Ele reconhecerá a maioria dos destinos - nomes de restaurantes, códigos postais, nomes de ruas e cidades.

Depois de falar um destino, você verá as opções para tocar para selecionar.

Quando você usa o Waze por meio do Android Auto (seja por meio do aplicativo em seu telefone ou por meio de seu carro), o Google Assistente é compatível. Ok, o Google através do Android Auto permite que você faça chamadas, responda mensagens, reproduza música e controle a navegação. Essencialmente, o escopo do Ok Google costuma ir muito além do que você realmente precisa ao dirigir, o que pode gerar alguns problemas.

No entanto, o Google Assistente pode fornecer controle de voz viva-voz para navegação no Waze - nas configurações, você encontrará as opções de controle para habilitar a detecção de hotword.

O Waze tem um velocímetro que indica - com a opção de um alerta sonoro - quando você está excedendo o limite de velocidade. Você pode optar por desligá-lo se preferir apenas manter o velocímetro existente do seu carro - e você não precisa ter os alertas de velocidade se não quiser.

Vá para configurações> velocímetro e você encontrará todas as opções que deseja.

Você pode pesquisar postos de gasolina (é uma opção de atalho quando você vai pesquisar) e os postos locais serão retornados, junto com os preços dos combustíveis. Esses preços também indicam quando foram atualizados mais recentemente - e vale a pena dar uma olhada neles para garantir que estão corretos.

Fique atento aos anúncios aqui - o posto de gasolina de topo provavelmente é um anúncio e pode não ser o mais próximo ou o mais barato. Nas configurações, você também pode especificar sua preferência de combustível.

O Spotify e outros serviços de música podem ser vinculados ao Waze (você precisará de um Spotify Premium) e isso dará a você o controle da música de dentro do aplicativo Waze. Por quê? Portanto, você não está mexendo em trocar de aplicativo quando deveria estar dirigindo.

Uma vez conectado, o ícone da música aparecerá no aplicativo Waze, para que você possa tocar e acessar a música. Você basicamente terá um minicontrolador para o aplicativo de música de sua escolha. Na maioria dos casos, você precisa estar conectado para acessar os serviços de música e pode encontrar todas as opções nas configurações do Waze em "reprodutor de áudio". Isso solicitará que você instale os aplicativos que ainda não possui, mas também poderá acessá-los no Waze.

Observe que os controles de voz do Waze não se estendem à música, mas o Google Assistente ou o Siri podem ser usados para controlar música por voz de qualquer maneira.

Como o Waze usa dados do usuário para determinar as condições do tráfego e tornar as condições de direção mais precisas para outros usuários, é bom dirigir com o Waze o tempo todo, então você está fazendo sua parte. Se você está no carro, não é muito difícil abrir o Waze.

No entanto, considere sua privacidade e se é apropriado mostrar-se usando o Waze.

Você pode conectar o Waze a amigos e ver amigos do Facebook no Waze quando eles estiverem usando o aplicativo. Você também verá ícones para outros usuários do Waze nas estradas com alguns detalhes básicos - seu humor e há quanto tempo você é usuário do Waze, por exemplo. Isso tudo faz parte da "comunidade" do Waze.

Se você não quiser aparecer no mapa, vá em configurações> privacidade e ative "ficar invisível". Isso o manterá fora do mapa. Isso significa que amigos e outros usuários do Waze não podem ver você.

Você também pode excluir seu histórico de condução e locais recentes no Waze. Vá para configurações> privacidade e você verá o histórico de condução e as opções de localização recentes. Você pode então tocar e excluir as entradas que não deseja que apareçam.

Escrito por Chris Hall.