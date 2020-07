O que é o Google One e como o Google Drive funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Drive existe há anos, mas mudou relativamente pouco desde o lançamento; permite fazer upload de arquivos, criar arquivos, compartilhar arquivos etc. No entanto, o Google recentemente alterou os planos de preços do serviço, dando a eles a sua própria marca (Google One), e está agregando alguns recursos interessantes, como suporte especializado ao vivo e vantagens do assinante. Aqui está o que você precisa saber sobre o Google Drive e o Google One.

O Google Drive é o serviço de armazenamento em nuvem do Google para consumidores e clientes do G Suite (empresas e escolas). Para os consumidores, é uma maneira gratuita de manter seus arquivos em backup na nuvem e facilmente acessíveis a partir de qualquer dispositivo. Você precisa de uma conta do Google para usar o Google Drive e, para começar, o Google oferece 15 GB de armazenamento gratuitamente, para que você possa manter com segurança fotos, histórias, desenhos, gravações, vídeos, tudo realmente.

O melhor de tudo é que o Google Drive é criptografado usando SSL, o mesmo protocolo de segurança usado no Gmail e em outros serviços do Google.

Aqui estão os principais recursos do Google Drive para os consumidores:

Armazenar arquivos: o Drive oferece 15 GB de armazenamento online gratuito. Você pode armazenar uma ampla variedade de tipos e pastas de arquivos - até arquivos do Office.

Drive oferece 15 GB de armazenamento online gratuito. Você pode armazenar uma ampla variedade de tipos e pastas de arquivos - até arquivos do Office. Criar arquivos: você pode criar documentos e arquivos rapidamente com os aplicativos integrados do Documentos , Planilhas e Apresentações .

você pode criar documentos e arquivos rapidamente com os aplicativos integrados do Documentos , Planilhas e Apresentações . Acesse seus arquivos de qualquer lugar: seus arquivos no Drive podem ser acessados em qualquer smartphone, tablet ou computador.

seus arquivos no Drive podem ser acessados em qualquer smartphone, tablet ou computador. Compartilhar com outras pessoas: você pode convidar outras pessoas rapidamente para visualizar, baixar, comentar e colaborar com seus arquivos no Drive.

você pode convidar outras pessoas rapidamente para visualizar, baixar, comentar e colaborar com seus arquivos no Drive. Trabalhar offline: se você não estiver conectado à Internet, poderá disponibilizar alguns arquivos offline para visualização e edição ( veja como aqui ).

se você não estiver conectado à Internet, poderá disponibilizar alguns arquivos offline para visualização e edição ( veja como aqui ). Veja versões antigas: você pode olhar até 30 dias para a maioria dos tipos de arquivo, facilitando a visualização de alterações e voltando às versões anteriores.

você pode olhar até 30 dias para a maioria dos tipos de arquivo, facilitando a visualização de alterações e voltando às versões anteriores. Pesquisa: o Drive pode reconhecer objetos em suas imagens e texto em documentos digitalizados - basta digitar uma palavra-chave na barra de pesquisa.

Drive pode reconhecer objetos em suas imagens e texto em documentos digitalizados - basta digitar uma palavra-chave na barra de pesquisa. Google Fotos: você pode armazenar suas fotos no Drive, acessá-las e editá-las com o Google Fotos .

você pode armazenar suas fotos no Drive, acessá-las e editá-las com o Google Fotos . Digitalizar documentos: o aplicativo Android permite digitalizar todos os seus documentos em papel como PDF - basta tirar uma foto.

o aplicativo Android permite digitalizar todos os seus documentos em papel como PDF - basta tirar uma foto. Salvar anexos do Gmail: passe o mouse sobre um anexo no Gmail e procure o logotipo do Drive para salvar qualquer anexo no seu Drive.

passe o mouse sobre um anexo no Gmail e procure o logotipo do Drive para salvar qualquer anexo no seu Drive. Impulsionar aplicativos: você pode fazer tudo, desde editar uma foto do perfil até criar um mapa mental, com mais de 100 aplicativos integrados .

Primeiro, crie ou faça login na sua Conta do Google. Então, se você é consumidor, faça o seguinte:

Acesse drive.google.com . Você verá "Meu disco", que contém seus arquivos e pastas que você enviou ou sincronizou, incluindo documentos do Google, Planilhas Google, Apresentações do Google e Formulários do Google que você criou. Se você não vir nenhum arquivo no Drive, vá em frente e faça o upload de arquivos do seu computador ( veja como aqui ) ou crie arquivos no Drive ( veja como aqui ). Você pode até trabalhar com arquivos do Microsoft Office no Drive ( veja como aqui ). Você pode compartilhar seus arquivos ou pastas no Drive ( veja como aqui e aqui , respectivamente), para que outras pessoas possam visualizá-las, editá-las ou comentá-las.

No seu dispositivo Android, encontre e abra o aplicativo Google Drive . Você verá "Meu disco", que contém seus arquivos e pastas que você enviou ou sincronizou, incluindo documentos do Google, Planilhas Google, Apresentações do Google e Formulários do Google que você criou. Se você não vir nenhum arquivo no Drive, vá em frente e faça o upload de arquivos do seu computador ( veja como aqui ) ou crie arquivos no Drive ( veja como aqui ). Você pode até trabalhar com arquivos do Microsoft Office no Drive ( veja como aqui ). Você pode compartilhar seus arquivos ou pastas no Drive ( veja como aqui e aqui , respectivamente), para que outras pessoas possam visualizá-las, editá-las ou comentá-las.

No seu iPhone ou iPad, abra o aplicativo Google Drive . Você verá "Meu disco", que contém seus arquivos e pastas que você enviou ou sincronizou, incluindo documentos do Google, Planilhas Google, Apresentações do Google e Formulários do Google que você criou. Se você não vir nenhum arquivo no Drive, vá em frente e faça o upload de arquivos do seu computador ( veja como aqui ) ou crie arquivos no Drive ( veja como aqui ). Você pode até trabalhar com arquivos do Microsoft Office no Drive ( veja como aqui ). Você pode compartilhar seus arquivos ou pastas no Drive ( veja como aqui e aqui , respectivamente), para que outras pessoas possam visualizá-las, editá-las ou comentá-las.

O Google oferece uma ferramenta de backup e sincronização para os consumidores. Você pode fazer o download e usá- lo em um PC ou Mac com Windows para fazer upload e armazenar facilmente arquivos de qualquer pasta no seu computador, câmera e cartões SD. Você também pode usá-lo para encontrar seu conteúdo em qualquer telefone, tablet ou computador usando o Google Drive e suas fotos e vídeos no Google Fotos. O Google oferece uma ferramenta semelhante, o Drive File Stream, os clientes do G Suite.

Aqui estão os principais recursos do Backup and Sync:

Navegue e visualize arquivos de drive.google.com na pasta Google Drive do seu computador. Abra, organize e faça alterações em qualquer um dos seus arquivos. Quaisquer alterações feitas nos arquivos serão sincronizadas em todos os lugares.

Todos os planos de armazenamento do Google Drive agora são chamados de Google One

Novo Plano Familiar inclui até cinco membros da família

O Google reformulou seus planos de armazenamento do Google Drive para consumidores. O Google agora chama os planos pagos de " Google One" . O armazenamento em nuvem ainda é chamado Google Drive, mas o Google One também oferece benefícios colaterais:

Você pode compartilhar sua cota de armazenamento com até cinco membros da família como parte de um novo "Plano da família". Outro novo recurso é o acesso gratuito com um toque a especialistas ao vivo para obter ajuda com qualquer produto e serviço do consumidor do Google (o Google já ofereceu suporte 24/7 aos clientes do G Suite). Nos EUA, o suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat, email e telefone. Em outros países, as opções de suporte variam.

Outros benefícios incluem créditos na loja Google Play e ofertas em hotéis.

Os planos começam em £ 1,59 / $ 1,99 por mês por 100 GB

Os planos vão até £ 7,99 / US $ 9,99 por 2 TB

O armazenamento do Google One oferece 15 GB de graça para quem se inscrever. Você pode pagar uma pequena taxa mensal para aumentar esse armazenamento, se precisar de mais.

Se você precisar atualizar esse armazenamento, o Google One tem vários planos pagos disponíveis. Eles começam a partir de £ 1,99 por mês no Reino Unido, US $ 1,99 nos EUA por 100 GB. Se isso não for suficiente, você pode pagar £ 2,49 / $ 2,99 por mês por 200 GB de armazenamento. 2 TB de armazenamento estão disponíveis por £ 7,99 por mês no Reino Unido e US $ 9,99 nos EUA.

Nota: o Google Drive está incorporado nos Chromebooks. E se você possui determinados modelos de Chromebook, receberá 100 GB de armazenamento gratuito por dois anos, em vez da atribuição básica de armazenamento de 15 GB. Veja as dicas e truques do Chromebook da Pocket-lint aqui .

Atualmente, o Google One está disponível nos EUA, no Reino Unido e em muitos outros países . Clique aqui para se inscrever para atualizações ou acesso.

Se você quiser saber mais, consulte o site do Google Drive ou consulte a Central de Ajuda do Drive ou o Fórum de Ajuda do Google Drive.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Adrian Willings.