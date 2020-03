Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Lens é uma tecnologia desenvolvida pela IA que usa a câmera do smartphone e o profundo aprendizado de máquina para detectar não apenas um objeto na frente da lente da câmera, mas também entende isso e oferece ações como digitalização, tradução, compras e muito mais.

O Google Lens foi um dos maiores anúncios do Google em 2017, mas era um recurso exclusivo do Google Pixel quando o telefone foi lançado. Desde então, o Google Lens chegou à maioria dos dispositivos Android - se você não o tiver, o aplicativo estará disponível para download no Google Play .

O Google Lens permite que você aponte seu telefone para algo como uma flor específica e pergunte ao Assistente do Google qual é o objeto que você está apontando. Você não apenas receberá a resposta, mas também obterá sugestões baseadas no objeto, como floristas próximas, no caso de uma flor.

Outros exemplos do que o Google Lens pode fazer incluem ser capaz de tirar uma foto do adesivo SSID na parte traseira de um roteador Wi-Fi, após o qual o telefone se conectará automaticamente à rede Wi-Fi sem que você precise fazer mais nada. Sim, não precisa mais rastejar para baixo do armário para ler a senha enquanto a digita no telefone. Agora, com o Google Lens, você pode literalmente apontar e disparar.

O Google Lens também reconhecerá restaurantes, clubes, cafés e bares, apresentando uma janela pop-up mostrando avaliações, detalhes de endereço e horário de funcionamento. É a capacidade de reconhecer objetos do cotidiano que é impressionante. Ele reconhecerá uma mão e sugerirá o polegar para cima emoji, o que é um pouco divertido, mas aponte-o para uma bebida e tentará descobrir o que é.

Testamos essa funcionalidade com um copo de vinho branco. Ele não sugeriu vinho branco para nós, mas sugeriu uma série de outras bebidas alcoólicas, permitindo que você toque para ver o que são, como produzi-las e assim por diante. Isso mostra que, embora o Lens seja rápido e inteligente, nem sempre é preciso.

Além dos cenários descritos acima, o Google Lens oferece os seguintes recursos:

Traduzir: você pode apontar seu telefone para texto e, com o Google Translate conectado, traduzir texto ao vivo diante de seus olhos. Magia.



você pode apontar seu telefone para texto e, com o Google Translate conectado, traduzir texto ao vivo diante de seus olhos. Magia. Seleção inteligente de texto : você pode apontar a câmera do telefone para texto, destacá-lo no Google Lens e copiá-lo para usá-lo. Então, por exemplo, imagine apontar seu telefone para uma senha de Wi-Fi e poder copiá-lo / colá-lo em uma tela de login de Wi-Fi.

: você pode apontar a câmera do telefone para texto, destacá-lo no Google Lens e copiá-lo para usá-lo. Então, por exemplo, imagine apontar seu telefone para uma senha de Wi-Fi e poder copiá-lo / colá-lo em uma tela de login de Wi-Fi. Pesquisa de texto inteligente : ao destacar texto no Google Lens, você também pode pesquisar esse texto com o Google Assistant. Isso é útil se você precisar procurar uma definição de palavra, por exemplo.

: ao destacar texto no Google Lens, você também pode pesquisar esse texto com o Google Assistant. Isso é útil se você precisar procurar uma definição de palavra, por exemplo. Compras : se você vir um vestido que gosta durante as compras, o Google Lens pode identificar essa peça e peças de vestuário semelhantes. Isso funciona para decoração doméstica e muito mais, por meio de críticas e opções de compras relevantes.

: se você vir um vestido que gosta durante as compras, o Google Lens pode identificar essa peça e peças de vestuário semelhantes. Isso funciona para decoração doméstica e muito mais, por meio de críticas e opções de compras relevantes. Pesquise ao seu redor : se você apontar sua câmera para você, o Google Lens detectará e identificará os arredores. Para nós, isso significava identificar os tipos de plantas, raças de gatos de estimação e destacar críticas de DVDs em nosso estande de entretenimento.

O Google tem um aplicativo independente no Android para o Google Lens, se você quiser acessar diretamente os recursos. Você pode acessar o Google Lens por meio de vários outros métodos, conforme detalhado abaixo.

A experiência é semelhante, independentemente da abordagem adotada; tocar no ícone Lens no Google Assistant leva você à mesma visualização que você obtém diretamente no aplicativo Lens.

No Assistente do Google, você verá um ícone do Google Lens no canto inferior direito. Você pode tocar nele e apontar a câmera do smartphone para, por exemplo, horários de exibição fora de um cinema ou no painel de informações de um local de shows.

Você verá uma série de sugestões no visor, como ouvir algumas músicas do artista retiradas do quadro de informações, obter ingressos para o evento pelo TicketMaster ou adicionar o evento ao seu calendário. Usar o Lens para obter informações sem precisar anotá-las é útil; você poderá ligar para números, por exemplo, sem precisar se lembrar deles ou digitar manualmente.

No Google Fotos, o Google Lens pode identificar prédios ou pontos de referência, por exemplo, apresentando aos usuários instruções e horários de funcionamento para eles. Também poderá apresentar informações sobre uma famosa obra de arte. Talvez isso resolva o debate sobre se a Mona Lisa está sorrindo ou não.

Ao navegar pelas suas fotos no Google Fotos, você verá o ícone do Google Lens na parte inferior da janela. Tocar no ícone verá os pontos de digitalização aparecendo na sua foto e, em seguida, o Google exibirá sugestões.

Em alguns telefones Android, incluindo o Pixel e outros, o Google Lens foi adicionado diretamente ao aplicativo de câmera do dispositivo. Pode estar na seção Mais, mas será diferente dependendo do fabricante e da interface do usuário.

Se você é um usuário de dispositivo Android, pode acessar o aplicativo. No entanto, existem algumas exceções, como os telefones banidos do Google Services, como o Huawei Mate 30 Pro - por isso, vale a pena conferir no Google Play para ver se você pode obtê-lo.