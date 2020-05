O que é o Google Family Link e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você tem filhos, provavelmente se preocupa com o que eles fazem em um dispositivo móvel . Não nos interpretem mal. Você quer que eles explorem, mexam e aspiram ser o Mark Zuckerberg 2.0, mas, ao mesmo tempo, há algumas coisas que as crianças não devem fazer em um telefone ou tablet conectado à Internet.

Então, o que acontece quando seu filho pede um dispositivo Android? Você pode dizer não desde o início ou usar o Family Link, um serviço do Google que oferece vários controles dos pais. Aqui está como isso funciona.

O Google Family Link permite controles em um grupo familiar, permitindo que os pais controlem os dispositivos filhos, em vários graus. Permite criar uma conta do Google específica para seu filho. Essa conta é muito parecida com uma conta para adultos - só permite definir regras básicas, como determinar quais aplicativos seu filho pode usar e por quanto tempo.

Você pode até definir uma hora de dormir no dispositivo do seu filho e ver a localização do seu filho com o aplicativo.

Com o Family Link, você pode aprovar ou bloquear os aplicativos que seu filho deseja baixar na Google Play Store. Você também pode monitorar o tempo da tela, inclusive verificando quanto tempo seu filho gasta em seus aplicativos favoritos, graças a relatórios de atividades semanais ou mensais. E você pode definir limites de tempo de tela diários para o dispositivo deles.

Aqui está uma lista completa de recursos:

Gerenciar os aplicativos que seu filho pode usar

Aprovar ou bloquear aplicativos que seu filho deseja na Google Play Store

Fique de olho no tempo da tela

Veja quanto tempo seu filho gasta em seus aplicativos com relatórios de atividades semanais ou mensais

Defina os limites diários de tela para o dispositivo do seu filho

Definir uma hora de dormir do dispositivo

Veja a localização do seu filho

Bloqueie remotamente o dispositivo do seu filho

O Family Link não pretende bloquear conteúdo inapropriado, embora alguns aplicativos ofereçam suas próprias opções de filtragem que podem ser acessadas através do Family Link. Isso significa que você pode definir limites de idade no conteúdo do Google Play, como aplicativos, livros, filmes - você pode definir a filtragem do SafeSearch na Pesquisa do Google e filtrar letras explícitas no Play Music, embora o Google declare que essas medidas não são 100% bem sucedido.

Para usar o Google Family Link, você precisa do seguinte:

O aplicativo Family Link em execução em um dispositivo Android compatível com seu filho (qualquer dispositivo Android Nougat 7.0 ou superior, também pode funcionar no Android 5 e 6).

Uma Conta do Google para seu filho gerenciada com o Family Link.

O aplicativo Family Link em execução no seu próprio dispositivo compatível (qualquer dispositivo Android 5 ou iOS 9.0+ ).

Sua própria conta do Google.

O Google decide que você decide quando seu filho tem idade suficiente para um telefone ou tablet Android. Em seguida, você precisa fazer o download do aplicativo Family Link para Android no seu dispositivo móvel e, em seguida, criar uma Conta do Google para seu filho por meio do aplicativo ou por meio de um navegador no endereço family.google.com .

Você, como pai ou mãe, pode executar o Family Link em um dispositivo Android ou iOS para gerenciar contas do Google para crianças menores de 13 anos. Quando seu filho completar 13 anos, ele ou ela terá a opção de mudar para uma Conta do Google normal . Depois de criar uma conta para seu filho, assine-o no novo dispositivo.

Você também pode criar um grupo familiar com até seis pessoas e seria o gerente da família.

O Family Link também pode ser usado para gerenciar a atividade do Chromebook de seu filho e o tempo de tela. Venha aqui para aprender mais.

No início de 2018, o Google abriu o Family Link para todos os EUA, Reino Unido e grande parte da Europa.

Consulte o site do Google Family Link e o hub de perguntas frequentes para obter mais detalhes.