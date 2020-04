O que são o Google Meet and Chat e como eles funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As empresas estão cada vez mais usando serviços virtuais de reunião e bate-papo, especialmente nesses tempos de aumento do trabalho doméstico. O Google tem suas próprias ferramentas - Google Meet e Google Chat.

Eles faziam parte formal do Google Hangouts e, se você possui o aplicativo Hangouts existente, ainda pode usá-lo.

O Slack tende a ser usado por muitas empresas criativas e é o aplicativo que iniciou a tendência na qual as empresas agora exigem ferramentas de banimento de e-mail criadas especificamente para ajudar os funcionários a se comunicarem. Mas o Microsoft Teams - que funciona com o Office 365 - agora é usado por 44 milhões de pessoas em todo o mundo. Separadamente, o Facebook também oferece o Workplace - um aplicativo móvel e da web que visa manter os membros da equipe conectados.

Como foi visto mais recentemente, os funcionários precisam de serviços que os ajudem a se conectar por vídeo, e sua experiência de bate-papo deve ser colaborativa. Portanto, com isso em mente, o Google transformou o Hangouts em dois serviços, o Meet e o Chat, que visam reunir equipes.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Google Chat e o Meet.

Esses serviços formam serviços de comunicação que permitem bate-papos por texto, voz ou vídeo, individualmente ou em grupo.

Eles são incorporados ao Gmail, YouTube e Google Voice, além de aplicativos para iOS, Android e Web. É essencialmente uma plataforma de colaboração útil e econômica para pessoas comuns e clientes corporativos.

O bate-papo é essencialmente a contrapartida comercial do Google Duo , o aplicativo de chamadas de vídeo do consumidor para até 12 participantes, embora o Google tenha anunciado recentemente que está disponibilizando o Google Meet para qualquer pessoa com uma conta do Google, portanto, atuará como rival do Zoom e terá um muito mais atraente para usuários regulares fora das empresas.

O Google descreve o Meet como "uma experiência de videoconferência com um objetivo: facilitar a participação em reuniões". A empresa queria melhorar o Hangouts para tornar mais fácil e rápido as pessoas iniciarem e participarem de videoconferências. O Hangouts Meet possui uma interface rápida e muito leve e permite gerenciar com facilidade reuniões de até 250 pessoas. Para instigar as reuniões, você originalmente precisava ter uma conta do G Suite, mas o Google agora está disponibilizando para todos - com diferentes níveis de funcionalidade.

O bate-papo é "um aplicativo de comunicação inteligente para equipes que pega mensagens diretas no Hangouts e as desenvolve", diz o Google. A idéia por trás disso é que as equipes que trabalham em um projeto devem poder discutir tarefas, compartilhar trabalho e muito mais - é mais como o Slack, na verdade. O bate-papo oferece salas virtuais com conversas segmentadas e integração com outros produtos do Google, como o Drive.

Para iniciar suas reuniões, basta compartilhar um link. Não haverá contas, plug-ins, downloads ou aborrecimentos se você já estiver no ecossistema do Google. As pessoas podem clicar em um link do Google Agenda, em um convite por e-mail ou em um compartilhamento ad-hoc. E se você estiver discando de uma sala de conferências, seu laptop ou um aplicativo móvel dedicado, são apenas alguns cliques e você entra.

O Meet oferece apresentações nativas em tela cheia, o que facilita a apresentação dos projetos de sua equipe, embora as opções de compartilhamento não sejam tão dinâmicas quanto as encontradas no Zoom , embora exista a opção útil para compartilhar uma única guia do Chrome.

O G Suite é o pacote de serviços baseados na nuvem do Google que pode fornecer à sua empresa ou escola uma nova maneira de trabalhar juntos online. Você obtém um nome de domínio e acesso ao Gmail, Calendário, Drive e outros serviços do G Suite, como o Meet. Para os clientes do G Suite Enterprise, cada reunião tem um número de telefone de discagem dedicado.

O bate-papo apresenta salas virtuais dedicadas para cada projeto que sua equipe possa ter - e consistem em: conversas encadeadas, para que sua equipe possa conversar e acompanhar o andamento da discussão.

Como seria de esperar, ele também possui uma integração profunda com o G Suite, para que você possa compartilhar conteúdo do Drive e do Docs ou visualizar itens como fotos e vídeos diretamente de uma conversa. Também há pesquisa filtrável, para que você possa pesquisar em discussões antigas.

O bate-papo também é uma plataforma, o que significa que você pode esperar integrações de terceiros na forma de bots, o que permitirá que suas equipes façam mais durante a conversa. Já se associou a empresas como Asana, Box, Prosperworks e Zendesk.

Você pode usar o Meet and Chat como parte do seu pacote do G Suite. Clique aqui para obter mais detalhes sobre preços para cada plano. O plano básico começa em torno de US $ 5 / £ 4 por usuário por mês. A partir de maio de 2020, o Google Meet estará disponível para qualquer pessoa com uma Conta do Google e estará disponível gratuitamente até 30 de setembro de 2020, permitindo reuniões com até 100 participantes e até 24 horas de duração.